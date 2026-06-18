Reinauguraron la Plazoleta San Cayetano

Este sábado pasado se reinauguró la Plazoleta San Cayetano de la localidad de San Carlos Norte.

La Presidenta Comunal Nazarena Paschetta encabezó el acontecimiento con autoridades provinciales.

“Hoy celebramos mucho más que la reinauguración de la Plazoleta San Cayetano: celebramos el valor de las obras que transforman, unen y mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos.

Tuvimos el honor de recibir al Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, junto a la Diputada Provincial Jimena Senn y demás autoridades, quienes acompañaron este importante acontecimiento para nuestra comunidad.

Agradecemos profundamente a cada vecino, institución y familia que se acercó a compartir esta jornada. Su presencia reafirma que cuando trabajamos juntos, con compromiso y una visión común, podemos seguir construyendo el pueblo que soñamos.

Esta obra representa el resultado del esfuerzo compartido entre los distintos niveles del Estado y una comunidad que siempre apuesta al crecimiento. Sigamos avanzando con más proyectos, más oportunidades y más espacios para el encuentro, convencidos de que el futuro se construye entre todos.

Gracias por acompañarnos y por ser parte de este camino de transformación.