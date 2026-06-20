Se rindió homenaje a la Bandera Nacional en un emotivo acto patrio

En el marco de un nuevo aniversario del fallecimiento del General Manuel Belgrano, creador de la enseña patria, el Gobierno de San Carlos Centro llevó a cabo este sábado 20 de junio el tradicional acto conmemorativo por el Día de la Bandera Nacional Argentina.

La ceremonia se desarrolló desde las 10:00 horas en la explanada del mástil ubicada en el ingreso norte de la ciudad y contó con la participación de autoridades, instituciones educativas, representantes de entidades intermedias y vecinos de la comunidad.

Durante el acto se realizó la bendición de una nueva bandera nacional y su posterior izamiento. Asimismo, quedó inaugurado el busto en homenaje al General Manuel Belgrano, reafirmando el reconocimiento y la gratitud hacia una de las figuras más trascendentes de la historia argentina.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la Promesa de Lealtad a la Bandera realizada por los alumnos de cuarto grado de las escuelas primarias de la ciudad, quienes manifestaron su compromiso con los valores y principios que representa el símbolo patrio.

Como parte de las actividades alusivas a la fecha, desde el municipio se invitó a los vecinos y comerciantes a embanderar los frentes de viviendas y locales, sumándose así al homenaje en memoria de Manuel Belgrano y fortaleciendo el sentimiento de identidad y pertenencia nacional.