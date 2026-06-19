Necrológicas Sentir Carruajes

Falleció hoy en Santa Fe a la edad de 96 años, la Señora Mabel Guadalupe Costantini viuda de Rubino “Beby”.

Sus restos son velados en la empresa Sentir Carruajes de la ciudad de Santa Fe y el servicio llegará al Cementerio Municipal de San Carlos Centro aproximadamente a la hora 14:45 de este sábado. Servicio Sentir Carruajes.