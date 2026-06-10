¡Este Día del Padre, regalá más con Tarjeta Central!

Del 12 al 21 de junio, aprovechá 5 cuotas sin interés en los comercios adheridos y encontrá ese regalo especial para papá sin afectar tu bolsillo.

La promoción estará vigente para todos los comercios adheridos, exceptuando comercializadores de combustibles, supermercados y almacenes. El monto máximo por cuenta titular es de $580.000.



Además, pagando con QR Débito en Cuenta o Tarjeta Central, participás por la devolución de tu compra:

1° premio: devolución hasta $100.000

2° premio: devolución hasta $70.000

3° premio: devolución hasta $50.000



Cuanto más uses el QR, más chances tenés de ganar. Y el comercio también gana, llevándose la mitad del valor de la compra premiada.

¡Es el momento ideal para elegir el regalo de papá y aprovechar todos los beneficios de Tarjeta Central!