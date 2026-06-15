Muestra colectiva de la Asociación de Artistas Plásticos Santafesinos

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a visitar la “MUESTRA DEL CENTENARIO” compuesta por 25 obras, entre ellas dibujos, pinturas y esculturas, de 25 artistas miembros de la Asociación de Artistas Plásticos Santafesinos, en el marco de los 100 años de su fundación. 
Locales15 de junio de 2026

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a visitar la “MUESTRA DEL CENTENARIO” compuesta por 25 obras, entre ellas dibujos, pinturas y esculturas, de 25 artistas miembros de la Asociación de Artistas Plásticos Santafesinos, en el marco de los 100 años de su fundación. 

La misma se desarrollará en el Museo Histórico de la Colonia San Carlos y será inaugurada ESTE VIERNES 19 DE JUNIO a las 19:00 hs.

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