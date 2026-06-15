Muestra colectiva de la Asociación de Artistas Plásticos Santafesinos

Mutual Central celebra hoy sus 60 añosLocales13 de junio de 2026
Hace 60 años nació una idea simple, pero profundamente humana: estar presentes cuando más se necesitaba.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a visitar la “MUESTRA DEL CENTENARIO” compuesta por 25 obras, entre ellas dibujos, pinturas y esculturas, de 25 artistas miembros de la Asociación de Artistas Plásticos Santafesinos, en el marco de los 100 años de su fundación.
La misma se desarrollará en el Museo Histórico de la Colonia San Carlos y será inaugurada ESTE VIERNES 19 DE JUNIO a las 19:00 hs.