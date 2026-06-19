El Club Deportivo Unión Progresista será sede de un Torneo de patín de la Zona Norte

El Club Deportivo Unión Progresista recibirá el sábado 27 y domingo 28 de junio una nueva fecha del certamen regional, gracias a su condición de institución federada dentro de la Zona Norte.

El sábado y domingo, las instalaciones del Club Deportivo Unión Progresista de San Carlos Sud albergarán un importante torneo de patín correspondiente a la Zona Norte, un circuito que reúne a deportistas de distintas localidades de la región.

La actividad fue presentada por integrantes de la disciplina la Técnica Nacional de Patín Alejandra Moreira y la Delegada de Competencia de Patín Vanesa Wurgler, quienes destacaron la importancia de que la institución pueda ser sede de este tipo de competencias gracias a su afiliación y participación dentro de la federación de la Zona Norte.

Durante las dos jornadas competirán patinadoras de diferentes categorías, en un encuentro que permitirá mostrar el crecimiento de la disciplina y el trabajo que se realiza a lo largo del año en los clubes de la región.

Desde la organización extendieron la invitación a toda la comunidad para acompañar el evento y brindar su apoyo a los deportistas que formarán parte de la competencia.

La realización de este torneo reafirma el papel del Club Deportivo Unión Progresista como uno de los espacios habilitados para recibir competencias oficiales, fortaleciendo además la actividad deportiva y social de San Carlos Sud y la región.

Cabe destacar que participarán en esta competencia de patín individual patinadoras del Club Progresista.