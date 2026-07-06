Mantenimiento en el Cementerio Comunal de San Carlos Sud

La Comuna de San Carlos Sud, realiza periódicamente tareas de mantenimiento y cuidado del Cementerio Comunal y zonas aledañas al mismo.
Locales06 de julio de 2026
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La Comuna de San Carlos Sud, realiza periódicamente tareas de mantenimiento y cuidado del Cementerio Comunal y zonas aledañas al mismo.
Entre algunas de las tareas que se llevan a cabo, se puede destacar la limpieza con hidrolavadora y posterior pintura de panteones y mausoleos; el parquizado y embellecimiento del lugar, y el mantenimiento de los dos accesos a este espacio.
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