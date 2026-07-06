El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO y el Centro de Aprendizaje Universitario San Carlos Centro de la UNIVERSIDAD SIGLO 21 invitan a la Charla sobre INTELIGENCIA ARTIFICIAL que brindará el Magister Andrés Pallaro, Director del Observatorio del Futuro de dicha casa de estudios, docente, investigador, consultor y conferencista especializado en la intersección entre tecnología, humanidades y futuro del trabajo.
Mantenimiento en el Cementerio Comunal de San Carlos Sud
Locales06 de julio de 2026
La Comuna de San Carlos Sud, realiza periódicamente tareas de mantenimiento y cuidado del Cementerio Comunal y zonas aledañas al mismo.
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Entre algunas de las tareas que se llevan a cabo, se puede destacar la limpieza con hidrolavadora y posterior pintura de panteones y mausoleos; el parquizado y embellecimiento del lugar, y el mantenimiento de los dos accesos a este espacio.
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