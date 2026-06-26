Necrológicas Ostta Sepelios

Falleció hoy Viernes 26 de Junio en San Carlos Centro a la edad de 83 años, la Señora Justina Amanda Gareis viuda de Gareis.

Sus restos son velados en calle Moreno 438 de San Carlos Centro y serán despedidos mañana Sábado 27 de Junio en la Santa Misa en la Parroquia de dicha ciudad a las 11:30 horas.

Terminada la misa serán inhumados en el Cementerio de la localidad de San Mariano. Ostta Sepelios