Promesa del fútbol sancarlino: Genaro Nierenberger fue fichado por Defensa y Justicia

Con tan solo 10 años, el joven futbolista sancarlino Genaro Nierenberger dio un importante paso en su carrera deportiva al ser fichado por el Club Defensa y Justicia, una de las instituciones que compite en la máxima categoría del fútbol argentino.

Sus primeros pasos en el deporte los dio en el Club Central San Carlos, donde se desempeña desde hace cuatro años. Durante un año y medio también formó parte de las divisiones infantiles de Colón de Santa Fe, experiencia que le permitió sumar rodaje y crecimiento futbolístico. Sin embargo, cuestiones vinculadas a la logística familiar y los constantes viajes a la capital provincial llevaron a que continuara su formación en la entidad rojinegra de San Carlos Centro.

La oportunidad de llegar a Defensa y Justicia comenzó a gestarse a mediados del año pasado, cuando un captador del club bonaerense observó su desempeño en distintos torneos de la región. Tras seguirlo durante varios meses y mantener contacto permanente con la familia, llegó la invitación para participar de un importante torneo organizado por la institución de Florencio Varela.

Genaro fue convocado para representar a Defensa y Justicia en uno de los denominados “Mundialitos” que el club realiza periódicamente con jóvenes talentos de diferentes provincias del país. Su actuación dejó una muy buena impresión entre los responsables de las divisiones formativas, quienes posteriormente avanzaron con la propuesta para incorporarlo oficialmente a la institución.

Luego de diversas reuniones entre la familia, los dirigentes de Defensa y Justicia y el Club Central San Carlos, se concretó el fichaje del pequeño jugador. Desde su entorno destacaron también el acompañamiento brindado por la entidad sancarlina durante todo el proceso.

Hace algunas semanas, Genaro viajó junto a su padre a Buenos Aires para vivir una experiencia más cercana a la estructura del club. Durante una semana entrenó con los planteles juveniles en el predio de Florencio Varela, donde dejó una muy buena imagen y recibió elogios por parte de los entrenadores.

Pese a su incorporación a Defensa y Justicia, el joven futbolista continuará desarrollando su actividad habitual en Central San Carlos. Seguirá entrenando y disputando los encuentros de la Liga Esperancina, mientras que viajará periódicamente a Buenos Aires para participar de entrenamientos y competencias con la institución que adquirió su ficha deportiva.

La familia destacó que todas las decisiones son tomadas respetando los deseos del niño y acompañando su crecimiento deportivo y personal. “Lo único que le decimos es que disfrute, que haga experiencia y que siga aprendiendo. El camino es muy largo y recién comienza”, expresaron.

Con una enorme ilusión y el respaldo permanente de sus seres queridos, Genaro comienza a transitar una etapa soñada para cualquier futbolista infantil, llevando el nombre de San Carlos Centro a una de las instituciones más reconocidas del fútbol argentino.