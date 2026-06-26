El Club Argentino celebra una nueva convocatoria de Francesca Barretta Clemenz

El Club Atlético Argentino celebra una nueva convocatoria de Francesca Barretta Clemenz, quien fue citada por la Federación Santafesina de Vóley para participar de las observaciones del Pre Seleccionado Sub 14.

La actividad se desarrollará del 26 al 28 de junio en las instalaciones del Club Villa Dora, donde la deportista compartirá entrenamientos y evaluaciones junto a otras jugadoras de la provincia.

Esta nueva convocatoria representa un importante reconocimiento al compromiso, la dedicación y el crecimiento deportivo que Francesca viene demostrando, al tiempo que refleja el trabajo que se realiza día a día en la disciplina.

Desde el Club Atlético Argentino felicitan a Frances por este nuevo logro y le desean el mayor de los éxitos en esta experiencia, que sin dudas contribuirá a su formación y desarrollo como deportista.