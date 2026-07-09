La Subcomisión de Vóley del Club Deportivo Unión Progresista invita a una tarde de vóley y amistad para los más chicos

Con el objetivo de fomentar la actividad física, el compañerismo y la integración, la Subcomisión de Vóley del Club Deportivo Unión Progresista (CDUP) de San Carlos Sud llevará adelante una nueva propuesta recreativa destinada a niños y niñas de entre 5 y 12 años. Se trata de la jornada "Tarde de Vóley y Amigos", una actividad gratuita que se realizará el próximo jueves 16 de julio, de 15 a 17 horas, en el gimnasio de la institución.

La iniciativa busca reunir a los chicos para compartir una tarde de deporte y diversión en un ambiente de amistad. Los organizadores invitan a los participantes a formar equipos junto a sus amigos, con la posibilidad de que cada grupo cuente con un adulto por equipo.

Además de los encuentros de vóley, se propone que cada asistente lleve una taza y algún alimento para compartir, promoviendo así un momento de convivencia al finalizar las actividades. También se recomienda concurrir con ropa cómoda y muchas ganas de jugar.

Como incentivo, la organización anunció que habrá un premio para el grupo de amigos más numeroso que participe de la jornada.

La participación será libre y gratuita, por lo que desde el club extendieron la invitación a todas las familias de la comunidad para que los niños disfruten de una tarde diferente, donde el deporte será el punto de encuentro para fortalecer los valores de la amistad, el trabajo en equipo y la recreación.

La cita será en el gimnasio del Club Deportivo Unión Progresista, donde esperan una nutrida concurrencia para compartir una tarde llena de juegos, compañerismo y diversión.