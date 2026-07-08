El Taller Comunal de Danzas Folclóricas de San Carlos Norte participó del 37º Encuentro “De la Raíz a la Copa”

El pasado sábado 4 de julio, el Taller Comunal de Danzas Folclóricas Flor de Irupé de San Carlos Norte participó del 37º Encuentro “De la Raíz a la Copa”, organizado por el Instituto Folklórico Argentino Mi Patria de la localidad de Gessler.

“Desde la Comuna de San Carlos Norte acompañamos esta participación, solventando los gastos de traslado para que el grupo pudiera representar a nuestra comunidad en este importante encuentro.

Seguimos apostando al desarrollo de estos espacios culturales, que promueven nuestras tradiciones, fortalecen la identidad local y generan oportunidades de encuentro, aprendizaje y crecimiento para vecinos de todas las edades.

¡Felicitamos a todos los integrantes del taller por representar con orgullo a San Carlos Norte”!