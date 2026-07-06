Santa Gula lanza una nueva propuesta de sushi para este viernes y sábado

La iniciativa ofrece combos de 15, 20 y 30 piezas con reserva anticipada para disfrutar durante el fin de semana.
Locales06 de julio de 2026

El emprendimiento gastronómico Santa Gula anunció una nueva jornada de venta de sushi que se llevará a cabo los días viernes 10 y sábado 11 de julio, con una propuesta pensada para quienes deseen disfrutar de la gastronomía japonesa mediante pedidos anticipados.

De acuerdo con la información difundida por el emprendimiento, los clientes podrán elegir entre tres opciones de combos: 15 piezas por $24.000, 20 piezas por $30.000 y 30 piezas por $44.000, adaptándose a diferentes cantidades y ocasiones.

La campaña de promoción invita a realizar las reservas con anticipación a través del enlace habilitado para pedidos santa_gulaaa
con el objetivo de organizar la producción y garantizar la disponibilidad durante ambas jornadas.

Santa Gula continúa apostando por acercar una propuesta gastronómica diferente para los amantes del sushi, ofreciendo alternativas para compartir en reuniones familiares, encuentros con amigos o disfrutar de una comida especial durante el fin de semana.

Los interesados pueden efectuar su pedido con anticipación para retirar o recibir su compra en las fechas anunciadas, viernes 10 y sábado 11 de julio, aprovechando las promociones vigentes en los distintos combos.

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