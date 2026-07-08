La Comuna de San Carlos Sud llama a Licitación Pública para la compra de hormigón

La Comuna de San Carlos Sud llama a Licitación Pública N°: 07/2026 (Ordenanza Nº 1695/26) para la compra de hormigón.

OBJETO: Compra de “350 mt3 hormigón elaborado h25” conforme a las especificaciones técnicas contenidas en el pliego.

VENTA DE PLIEGO: Desde el día 7 de Julio de 2026 hasta el día 22 de Julio de 2026 en la Comuna de San Carlos Sud, ubicada en calle 9 de Julio 626 de esa localidad, Departamento Las Colonias, Provincia de Santa Fe, en días y horarios administrativos de 7 h. a 12,30 h.

RECEPCIÓN DE OFERTAS: Hasta las 9 h. del día 22 de Julio de 2026, en la Comuna de San Carlos Sud.

FECHA DE APERTURA: 22 de Julio de 2026, a las 10 h. en la Comuna de San Carlos Sud.

VALOR DEL PLIEGO: $5.000,00.- (cinco mil con 00/100.-)

LUGAR DE PRESENTACIÓN: Las ofertas deberán ser presentadas en la Comuna de San Carlos Sud, ubicada en calle 9 de Julio 626 de esa localidad, Departamento Las Colonias, Provincia de Santa Fe, en horas hábiles de oficina, hasta la fecha indicada.