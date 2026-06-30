Próximo jueves 9 de julio: Tradicionales Festejos Populares en San Carlos Sud por el Día de la Independencia

La Comuna de San Carlos Sud invita a participar de los tradicionales festejos populares con motivo de celebrarse el 210° aniversario de la declaración de Independencia de nuestro país.

Los mismos tendrán lugar el próximo Jueves 9, a partir de las 14 hs. en la Plaza “27 de Septiembre”, donde contaremos con: chocolatada, golosinas, juegos para niños, una gran feria de artesanos y música en vivo con la presentación del taller comunal de danzas folclóricas y “Los Jinetes del Litoral”.

Desde ya queda toda la comunidad invitada a ser parte de estos festejos y compartir una hermosa tarde en "la plaza más linda".