Próximo jueves 9 de julio: Tradicionales Festejos Populares en San Carlos Sud por el Día de la Independencia

Invierno en movimientoLocales30 de junio de 2026
Estas vacaciones de invierno queremos que las niñas y los niños de nuestra comunidad sean los verdaderos protagonistas.
La Comuna de San Carlos Sud invita a participar de los tradicionales festejos populares con motivo de celebrarse el 210° aniversario de la declaración de Independencia de nuestro país.
Los mismos tendrán lugar el próximo Jueves 9, a partir de las 14 hs. en la Plaza “27 de Septiembre”, donde contaremos con: chocolatada, golosinas, juegos para niños, una gran feria de artesanos y música en vivo con la presentación del taller comunal de danzas folclóricas y “Los Jinetes del Litoral”.
Desde ya queda toda la comunidad invitada a ser parte de estos festejos y compartir una hermosa tarde en "la plaza más linda".