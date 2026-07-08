Yoga en el Centro Comunitario “Barrio Oeste”

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO comunica que se encuentra abierta la inscripción a las CLASES DE YOGA que se sumarán a la grilla de los diferentes cursos y talleres gratuitos impartidos  en el Centro Comunitario “Barrio Oeste”. Las mismas se dictarán los Viernes a las 9 hs., iniciando el próximo 17 de Julio.
Locales08 de julio de 2026

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO comunica que se encuentra abierta la inscripción a las CLASES DE YOGA que se sumarán a la grilla de los diferentes cursos y talleres gratuitos impartidos  en el Centro Comunitario “Barrio Oeste”. Las mismas se dictarán los Viernes a las 9 hs., iniciando el próximo 17 de Julio.

Las inscripciones deberán realizarse vía WhatsApp al 3404530605. CUPOS LIMITADOS.

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