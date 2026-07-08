Yoga en el Centro Comunitario “Barrio Oeste”

Con el objetivo de fomentar la actividad física, el compañerismo y la integración, la Subcomisión de Vóley del Club Deportivo Unión Progresista (CDUP) de San Carlos Sud llevará adelante una nueva propuesta recreativa destinada a niños y niñas de entre 5 y 12 años. Se trata de la jornada "Tarde de Vóley y Amigos", una actividad gratuita que se realizará el próximo jueves 16 de julio, de 15 a 17 horas, en el gimnasio de la institución.