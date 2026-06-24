Sesiona el Concejo Municipal

El día 25 de Junio a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
Política24 de junio de 2026

El día 25 de Junio a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:

1-  Consideración y aprobación del Acta de la Sesión anterior. –
 
2-  Lectura de Notas Recibidas y Enviadas. –
 
3-  Proyecto de RESOLUCIÓN: Por el cual se crea el Programa Municipal de Formación Ciudadana y Prácticas Legislativas del Concejo Municipal de San Carlos Centro. Presentado por Presidencia.-
 
4-  Proyecto de ORDENANZA: Por el cual se recompone el Cuadro Tarifario del Servicio de Agua Potable. Presentado por los Concejales, Otazo Gabriel, Ariel Rinaudo, Noemí Gorgo, Judith Perren, Bassi Carina, Lucia Paporello.-
 
5-  Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN: Solicita al D.E.M. que proceda a la ejecución de la Obra de Cordón Cuneta en Calle Saavedra (entre Estanislao López y Entre Ríos). Presentado por la Concejal Carina Bassi.-
 
6-  Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN: Solicita al D.E.M. que proceda al mejoramiento de la iluminación  en calle Mitre (entre Mendoza y San Luis). Presentado por la Concejal Carina Bassi.-
 
7-  Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN: Solicita al D.E.M proceda a realizar una revisión integral del estado de las  Bocas de Tormenta  existentes  en  la Ciudad, efectuando las  tareas de limpieza, desobstrucción y mantenimiento  adecuado, debido a los frecuentes olores  nauseabundos. Presentado por el Concejal Ariel Rinaudo. Partido “Somos San Carlos”.- 
 
8-  DESPACHO N° 010/26: Del  Concejo en Comisión. MENSAJE N°011/26   -Proyecto de ORDENANZA por el cual determina la aplicación del saldo restante del  Fondo Ley 12.385 y modificatorias “Fondo para la Construcción de Obras y Adquisición de Equipamiento y Rodados”, correspondiente al año 2026.-
 
9-  DESPACHO N° 008/26: De la Comisión de Obras y Servicios Públicos. Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN  mediante el cual se solicita al D.E.M.  proceda a la colocación  de un semáforo en la Intersección de las calles Mitre y Estanislao López.-
 
10-  DESPACHO N°009/26: De la Comisión de Obras y Servicios. Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN mediante el cual se solicita al D.E.M.  Tareas de Reparación  de Alumbrado  Público en el sector del Pasaje Tourn  y Saavedra.
 

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