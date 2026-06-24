Sesiona el Concejo Municipal

El día 25 de Junio a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:

1- Consideración y aprobación del Acta de la Sesión anterior. –



2- Lectura de Notas Recibidas y Enviadas. –



3- Proyecto de RESOLUCIÓN: Por el cual se crea el Programa Municipal de Formación Ciudadana y Prácticas Legislativas del Concejo Municipal de San Carlos Centro. Presentado por Presidencia.-



4- Proyecto de ORDENANZA: Por el cual se recompone el Cuadro Tarifario del Servicio de Agua Potable. Presentado por los Concejales, Otazo Gabriel, Ariel Rinaudo, Noemí Gorgo, Judith Perren, Bassi Carina, Lucia Paporello.-



5- Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN: Solicita al D.E.M. que proceda a la ejecución de la Obra de Cordón Cuneta en Calle Saavedra (entre Estanislao López y Entre Ríos). Presentado por la Concejal Carina Bassi.-



6- Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN: Solicita al D.E.M. que proceda al mejoramiento de la iluminación en calle Mitre (entre Mendoza y San Luis). Presentado por la Concejal Carina Bassi.-



7- Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN: Solicita al D.E.M proceda a realizar una revisión integral del estado de las Bocas de Tormenta existentes en la Ciudad, efectuando las tareas de limpieza, desobstrucción y mantenimiento adecuado, debido a los frecuentes olores nauseabundos. Presentado por el Concejal Ariel Rinaudo. Partido “Somos San Carlos”.-



8- DESPACHO N° 010/26: Del Concejo en Comisión. MENSAJE N°011/26 -Proyecto de ORDENANZA por el cual determina la aplicación del saldo restante del Fondo Ley 12.385 y modificatorias “Fondo para la Construcción de Obras y Adquisición de Equipamiento y Rodados”, correspondiente al año 2026.-



9- DESPACHO N° 008/26: De la Comisión de Obras y Servicios Públicos. Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN mediante el cual se solicita al D.E.M. proceda a la colocación de un semáforo en la Intersección de las calles Mitre y Estanislao López.-



10- DESPACHO N°009/26: De la Comisión de Obras y Servicios. Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN mediante el cual se solicita al D.E.M. Tareas de Reparación de Alumbrado Público en el sector del Pasaje Tourn y Saavedra.





