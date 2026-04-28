Imputaron a un hombre al que se investiga por la captación ilegal de juegos de azar y de apuestas no autorizadas a través de las redes sociales

Tiene 25 años, sus iniciales son AET y utilizaba dos perfiles de Instagram en los que tenía alrededor de un millón de seguidores. El fiscal Roberto Olcese le atribuyó tres hechos ilícitos cometidos entre diciembre de 2025 y el martes de la semana pasada. Mañana se llevará a cabo la audiencia de medidas cautelares, en la que el funcionario del MPA solicitará la prisión preventiva.

Un hombre de 25 años cuyas iniciales son AET fue imputado hoy por la captación ilegal de juegos de azar y de apuestas no autorizadas a través de las redes sociales.

El fiscal del MPA a cargo de la investigación penal es Roberto Olcese, quien realizó la atribución delictiva ante el juez Nicolás Falkenberg en una audiencia llevada a cabo en horas de la mañana en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

De acuerdo con lo resuelto, las medidas cautelares a imponerle al imputado se debatirán mañana en horario a confirmar por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ)

Auto, dinero y un Iphone

“El hombre investigado cometió los ilícitos a través de la red social Instagram, en la cual tenía dos perfiles con alrededor de un millón de seguidores”, remarcó el fiscal y agregó que “exhibía ‘reels’ e ‘historias’ en los que mostraba un auto marca Peugeot 207, color negro, edición Quiksilver, al que ofrecía como premio para quienes compraran números o ‘chances’”

Olcese precisó que “la investigación se inició a partir de una denuncia realizada por la Lotería de Santa Fe”, y detalló que “el primer accionar ilícito del imputado detectado fue entre el 8 y el 30 de diciembre de 2025”.

“Quienes querían participar debían comprar 10 chances por 2.000 pesos; 15 por 2.500 o 35 por 4.000 pesos”, informó el fiscal y sostuvo que “el pago se hacía a través de una transferencia de dinero a dos cuentas bancarias cuyos titulares también son investigados”.

El fiscal agregó que “además del auto, el imputado ofrecía tres premios en dinero y un teléfono celular marca Iphone modelo 11 Pro max”.

Casino online ilegal

En relación con los otros dos hechos ilícitos atribuidos, el fiscal explicó que fueron cometidos entre el 22 de enero y el 19 de febrero, y entre el domingo 12 de abril y el martes de la semana pasada.

“En ambos casos, desde uno de sus perfiles en Instagram, publicó ‘historias’ y ‘reels’ en los que promocionó dos sitios de apuestas y casino online ilegal, los cuales no cuentan con la autorización de la Lotería de Santa Fe”, puntualizó el fiscal Olcese. “Además, captaba apostadores mediante la utilización de un código promocional y de un link con bonificaciones para los usuarios que se registraran en esos sitios web sin autorización”.

Detención

El imputado fue detenido el viernes pasado en el marco de un allanamiento realizado en su casa, ubicada en un barrio privado en jurisdicción de Santo Tomé.

Calificaciones penales

Por lo ocurrido en diciembre del año pasado, Olcese le atribuyó al imputado la coautoría del delito de explotación, administración y organización de un sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente. En tanto, por los ilícitos cometidos este año, el funcionario del MPA le endilgó la autoría de organización y promoción de un sistema de captación de apuestas no autorizadas.