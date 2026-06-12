Último momento: Colisión entre un auto y una moto

En la tarde de este viernes, se registró un accidente de tránsito en la intersección de las calles Sarmiento y San Luis de la ciudad de San Carlos Centro. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
Policiales12 de junio de 2026
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En la tarde de este viernes, se registró un accidente de tránsito en la intersección de las calles Sarmiento y San Luis de la ciudad de San Carlos Centro. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.

Por causas que se tratan de establecer, colisionaron una motocicleta y un automóvil, lo que motivó la rápida intervención de bomberos. Como consecuencia del impacto, la persona que se desplazaba en la motocicleta sufrió lesiones que, al momento de la asistencia, fueron calificadas como a determinar.

En el lugar trabajó personal policial y servicio de emergencia, quienes brindaron atención a la persona lesionada y realizaron las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

Las autoridades continúan con las tareas de relevamiento y peritaje para determinar la mecánica del accidente.

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