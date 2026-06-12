Llega a TikTok una nueva función que va a cambiar para siempre los mensajes privados

TikTok comenzó a probar una herramienta que permite iniciar llamadas de voz desde los mensajes privados. La prueba, disponible solo para un grupo reducido de usuarios, busca competir con apps como WhatsApp, Instagram y Messenger y ofrecer una experiencia de mensajería más completa para retener a la audiencia dentro de la plataforma.

Hasta ahora, la red social ya permitía enviar textos, notas de voz, fotos, videos y crear chats grupales dentro de los direct messages. Incorporar llamadas de voz completa ese conjunto de opciones y podría alargar la sesión promedio de los usuarios, una estrategia ya empleada por otras plataformas que buscan centralizar consumo y conversación en un mismo lugar.

Cómo funcionan las llamadas de voz en TikTok

En las versiones de prueba se detectó un nuevo botón dentro de cada conversación privada: al tocarlo se inicia la llamada en tiempo real sin salir de la app. Por el momento el despliegue es limitado, con la compañía monitorizando su rendimiento y sin anunciar una fecha fija para un lanzamiento masivo.

El movimiento integra una hoja de ruta más amplia: recientemente TikTok sumó notas de voz, envío de imágenes y la opción de compartir varios archivos en un chat. Ese recorrido acerca a la plataforma a los servicios de mensajería tradicionales y refuerza su apuesta por transformarse en un espacio de comunicación integral.

Privacidad y el debate por los mensajes directos

El anuncio reaviva el debate sobre la privacidad. A diferencia de otras apps, TikTok ratificó que por ahora no incorporará cifrado de extremo a extremo en los mensajes directos; la compañía indica que conservar acceso a ciertas comunicaciones facilita la protección de usuarios y la investigación de situaciones de riesgo, según sus voceros oficiales.

Para analistas, ofrecer llamadas de voz en los DM puede cambiar el escenario competitivo entre plataformas: no se trata solo de entretenimiento sino de convertir la app en un hub donde producir contenido y mantener conversaciones. La función todavía puede experimentar ajustes en su interfaz, políticas o alcance antes de llegar a la versión estable.



LA CIEN