Filtros de WhatsApp: cómo cambiarán los chats archivados y bloqueados

WhatsApp está probando nuevos filtros que permitirán localizar más rápido chats que hoy no aparecen a simple vista. La novedad completa el rediseño de la pestaña Chats anunciado días atrás y busca que los usuarios ordenen conversaciones archivadas y bloqueadas sin tener que navegar entre listas largas en el móvil.

Cómo cambiarán los chats archivados y bloqueados con los nuevos filtros

Según WABetaInfo, la sección de chats archivados que hoy aparece en la parte superior de la pantalla principal dejaría de existir y se sustituiría por un filtro exclusivo. De ese modo, las conversaciones guardadas quedarían accesibles mediante búsqueda o etiqueta en lugar de un cajón fijo dentro de la app.

También habrá un filtro para chats bloqueados, protegidos con biometría o clave. “Este cambio permitirá que los chats bloqueados funcionen como las demás listas organizadas dentro de la pestaña Chats. Para preservar la privacidad, los usuarios deberán seguir autenticándose mediante Touch ID, Face ID o el código de acceso de su dispositivo antes de acceder a esta lista”, dice la fuente.

El rediseño previo de la pestaña Chats dejó en manos del usuario la posibilidad de fijar listas y relegar las menos usadas al apartado ‘Más’, lo que limpió la pantalla principal. En ese esquema, los nuevos filtros de WhatsApp complementarían la ordenación, dejando arriba lo que se consulta con frecuencia y abajo lo accesorio.

Los detalles de las nuevas actualizaciones de WhatsApp

Además, la renovada pestaña permitía añadir un filtro para las actualizaciones de Estado, otra herramienta para ordenar contenidos efímeros. Las fuentes que vieron las pantallas de prueba indican que estas opciones están en desarrollo y todavía no forman parte de las versiones públicas, por lo que el desembarco masivo dependerá de próximas etapas de prueba.

Según WABetaInfo, los filtros están en una versión interna para iOS y por ahora ni siquiera los evaluadores beta los ven. Lo habitual será una primera fase con testers y luego el despliegue general. Meta no dio una fecha oficial; por eso la llegada de estos filtros de WhatsApp sigue sin calendario público.

En la práctica, la intención es lograr un entorno más limpio y privado: ubicar rápido lo que importa y proteger con autenticación lo que debe quedar oculto. Cuando se active la novedad, muchos usuarios podrán reducir el desorden en la app y manejar mejor archivos, grupos y conversaciones que hoy se pierden entre notificaciones.

LA CIEN