Meta lanza su agente de IA para empresas en WhatsApp, Messenger e Instagram

En el marco de su evento anual Conversations 2026, realizado en Londres, Meta dio detalles de una de sus apuestas más importantes de su estrategia de inteligencia artificial: convertir WhatsApp, Messenger e Instagram en plataformas donde los agentes de IA puedan atender clientes, concretar ventas y automatizar procesos comerciales.

La compañía anunció la expansión global de Meta Business Agent, una herramienta que ya venía probando en algunos mercados desde febrero, y presentó Meta Business Agent Platform, una nueva infraestructura diseñada para que grandes empresas creen e implementen agentes personalizados a escala.

"Queremos que las empresas puedan estar abiertas las 24 horas, los siete días de la semana, eliminando así el 'techo' de capacidad de atención", señalaron directivos de Meta durante el evento.

El movimiento representa uno de los primeros intentos concretos de monetizar las multimillonarias inversiones que la empresa realizó en inteligencia artificial más allá de su tradicional negocio publicitario.

En un mensaje grabado para la presentación, Mark Zuckerberg aseguró que la adopción de estos sistemas avanza incluso más rápido de lo que esperaba. "Hace un par de años dije que todas las empresas tendrían un agente de inteligencia artificial, del mismo modo que hoy todas tienen una dirección de correo electrónico, un sitio web y una cuenta en redes sociales. Y eso está ocurriendo más rápido de lo que esperaba". Tras el anuncio, las acciones de Meta subieron más de 3% durante la rueda bursátil.

Cómo funciona el nuevo agente de IA para empresas

La nueva herramienta está pensada para complementar el trabajo de los equipos humanos y operar en el idioma de cada cliente dentro de WhatsApp, Messenger e Instagram. Entre sus principales capacidades se destacan:

Responder consultas relacionadas con la empresa.

Recomendar productos a partir del catálogo disponible.

Reservar turnos y gestionar citas.

Calificar potenciales clientes.

Determinar cuándo debe intervenir una persona del equipo.

Cerrar ventas de manera autónoma.

Meta aseguró que más de un millón de empresas ya utilizan esta tecnología a través de WhatsApp y Messenger. Con este lanzamiento, la disponibilidad se extiende a compañías de todos los tamaños a nivel global y también llegará a Instagram.

La empresa también está probando nuevas funciones para negocios que utilizan WhatsApp Business, Messenger, Instagram y Meta Business Suite. Entre ellas aparecen reportes automáticos cada mañana con el resumen de las conversaciones mantenidas durante la noche.

A futuro, el agente incorporará tareas más complejas, como investigación de mercado, análisis de productos, gestión de calendarios e inteligencia competitiva.

Junto con el agente, Meta presentó Meta Business Agent Platform, una solución destinada a organizaciones que necesitan desplegar asistentes de IA a gran escala. La plataforma permitirá crear agentes personalizados y conectarlos con sistemas externos como Shopify y Zendesk, integrando la atención automatizada con herramientas de comercio electrónico y soporte.

El servicio se basa en una versión preliminar lanzada en octubre bajo el nombre Business AI, que inicialmente estaba disponible en mercados seleccionados como México e India.

El anuncio llega en medio de una competencia cada vez más intensa entre las principales tecnológicas. Amazon y Microsoft también lanzaron recientemente herramientas orientadas a agentes inteligentes, mientras que distintos desarrolladores y empresas comenzaron a adoptar plataformas especializadas para automatizar tareas mediante IA.

En el caso de Meta, las grandes compañías que utilizan WhatsApp Business pagarán por el uso del nuevo agente bajo un esquema basado en consumo, similar al que actualmente se aplica para el envío de mensajes comerciales.

La estrategia de Zuckerberg para monetizar WhatsApp

Detrás del lanzamiento aparece uno de los objetivos más ambiciosos de Zuckerberg: convertir WhatsApp en una fuente de ingresos mucho más relevante para Meta.

Con más de 3.000 millones de usuarios activos, la aplicación es uno de los activos más valiosos de la compañía, aunque históricamente generó ingresos muy inferiores a Facebook e Instagram debido a sus fuertes restricciones de privacidad.

Según datos de la empresa, los ingresos provenientes de compañías que pagan para comunicarse con clientes mediante WhatsApp superaron una tasa anualizada de u$s2.000 millones durante el cuarto trimestre de 2025. La cifra todavía representa una porción mínima frente a las ventas totales de Meta, que el año pasado alcanzaron los u$s200.000 millones.

Para acelerar esa expansión, Zuckerberg reorientó durante el último año buena parte de la estrategia de inteligencia artificial de la compañía, con inversiones multimillonarias para captar talento procedente de rivales como OpenAI y Google.

En ese contexto, los nuevos agentes comerciales aparecen como una de las apuestas más concretas para transformar la IA en un negocio capaz de generar ingresos directos dentro del ecosistema de Meta.

Fuente: Ámbito