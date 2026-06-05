El agua de las papas tiene usos ocultos que pocos conocen

Después de hervir papas, lo habitual es escurrirlas y desechar el agua de cocción. Sin embargo, ese líquido que suele terminar en la bacha de la cocina conserva parte de los nutrientes liberados durante el hervor y puede tener varios usos prácticos dentro del hogar.

Cada vez más personas optan por reutilizarla, especialmente porque contiene minerales como potasio, fósforo y magnesio, además de almidones que pueden aprovecharse en tareas domésticas, jardinería e incluso en la cocina.

Un fertilizante natural para las plantas

Uno de los usos más populares del agua de cocción de las papas está relacionado con el cuidado de jardines, macetas y huertas. Durante el hervor, parte de los nutrientes presentes en el tubérculo pasan al líquido, convirtiéndolo en un complemento natural para enriquecer el suelo.

Para utilizarla correctamente, las papas deben haberse cocinado sin sal, ya que el sodio puede perjudicar las raíces. Además, es importante dejar enfriar completamente el agua antes de regar.

Entre los beneficios que se le atribuyen se destacan:

+ Mayor vigor en hojas y tallos.

+ Estímulo para la floración.

+ Aporte extra de minerales.

+ Menor necesidad de fertilizantes industriales.

+ Mejor actividad biológica del suelo.

+ La recomendación habitual es utilizarla una o dos veces por semana para evitar excesos.

Sirve para limpiar vidrios y espejos

El almidón que queda suspendido en el agua también puede ayudar en la limpieza de superficies de cristal. Basta con humedecer un paño suave, pasarlo sobre vidrios, ventanas o espejos y luego retirar los restos con agua limpia para mejorar el brillo.

Ayuda a remover grasa de los desagües

Cuando todavía está caliente, el líquido puede colaborar en la limpieza de las cañerías de la cocina. El almidón ayuda a desprender parte de los residuos grasos acumulados en las tuberías, facilitando su arrastre.

Un secreto de la panadería casera

Muchos aficionados a la elaboración de panes y masas reemplazan parte del agua de una receta por el agua de cocción de las papas. Gracias a su contenido de almidón, puede aportar una textura más suave y una miga más tierna en algunos preparados.

También puede utilizarse contra plagas

Si las papas fueron hervidas con cáscara, el agua puede contener compuestos naturales que algunos jardineros utilizan como complemento para alejar determinadas plagas de manera ecológica. Aunque no reemplaza tratamientos específicos, suele emplearse como una alternativa casera para fortalecer el cuidado de las plantas.

Condición fundamental antes de reutilizarla: las papas deben haberse cocinado estrictamente sin sal. Con esa simple precaución, un residuo que normalmente termina en la rejilla puede convertirse en un recurso económico, sustentable y sorprendentemente versátil.

Fuente: AMBITO