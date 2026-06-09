¿Amor en casas separadas?: un modelo revoluciona la vida sentimental en la era de la longevidad

En el universo de los afectos, hay historias que desafían el guion tradicional: ¿y si la plenitud emocional en la vejez no dependiera de compartir techo, sino de elegir cuándo encontrarse y cuándo regresar a casa propia? Una investigación reciente revela que la modalidad “Living Apart Together” —parejas que mantienen su relación desde domicilios separados— ofrece a los adultos mayores un bienestar mental tan sólido como el que reportan quienes conviven o están casados, desplazando el mito de que el amor, para ser pleno, exige la convivencia diaria.

En España, las relaciones de pareja muestran una transformación significativa. Actualmente, más de 14 millones de personas permanecen solteras, mientras que 11,3 millones viven en pareja, según cifras de WeLife. Aunque la convivencia ha sido el modelo tradicional, el 8% de quienes tienen una relación sentimental prefiere no compartir vivienda y elige alternativas como las parejas TIL (Together In Life).

La investigación encabezada por Yang Hu (Universidad de Lancaster) y Rory Coulter (University College London), publicada en The Journals of Gerontology, revela que los adultos mayores del Reino Unido que mantienen relaciones afectivas estables pero viven en domicilios separados presentan niveles de salud mental significativamente superiores a quienes permanecen solteros. Este efecto, sin embargo, apenas difiere respecto a quienes optan por el matrimonio o la convivencia bajo el mismo techo, poniendo en cierta forma el jaque el ideal histórico de la convivencia como requisito para el bienestar emocional en la vejez.

Basado en una muestra de 15.237 personas entre 60 y 85 años y más de 93.000 observaciones del United Kingdom Household Longitudinal Study (UKHLS) desde 2011 hasta 2023, el estudio accedió por primera vez a un análisis longitudinal de la salud mental de adultos mayores con relaciones LAT en Gran Bretaña. Los resultados se obtuvieron usando modelos de efectos fijos, que permiten comparar la evolución individual de cada encuestado a medida que cambia de tipo de pareja o estado civil.

Living Apart Together, convivencia y matrimonio: la frontera se difumina

El trabajo constata que las personas mayores que inician una relación LAT después de vivir solas experimentan mejoras medibles en su bienestar mental, mientras que el final de una relación LAT desencadena caídas en indicadores de salud emocional. La mejora al pasar de soltero a LAT es clara: para mujeres, el ingreso a LAT conlleva un incremento de 0,092 desviaciones estándar en el bienestar mental y una reducción de 0,100 desviaciones estándar en el malestar psicológico, cifras similares —aunque ligeramente menores— a los beneficios de casarse o iniciar una convivencia.

No obstante, tras equiparar múltiples factores, la distancia entre LAT, matrimonio y convivencia en términos de salud mental resulta pequeña. “No se observa casi ninguna diferencia en el bienestar emocional” entre quienes están casados, conviven o mantienen una relación LAT, concluye el estudio para ambos sexos. Apenas se detecta una marginal ventaja para las mujeres en convivencia frente a LAT, nunca significativa desde el punto de vista estadístico.

La cara menos riesgosa del “desamor” en los adultos mayores

El análisis de transiciones permite aislar un efecto crucial: terminar una relación LAT implica un deterioro mental mucho menos severo que divorciarse o concluir una convivencia. Para los hombres, el paso de LAT a la soltería implica una caída de 0,135 desviaciones estándar en bienestar, mientras que el cese de un matrimonio se asocia con descensos mucho más abruptos. Así, el LAT se perfila como una vía para obtener las ventajas emocionales de una pareja reduciendo los “costos psicológicos” de las rupturas en la vejez.

El estudio añade: “Evitar procesos complejos de separación, como la división de bienes o los trámites de divorcio, surge como uno de los motivos de peso que llevan a elegir el LAT como formato estable”.

Desmontar mitos y roles tradicionales

Aunque las teorías previas sugerían que las mujeres podrían beneficiarse más del LAT —al eludir cargas domésticas o de cuidados que suelen recaer en la convivencia y el matrimonio—, la investigación no encuentra diferencias estadísticamente significativas entre géneros en el impacto de LAT sobre la salud mental. Para ambas, el acceso a la autonomía y la agencia personal propia de este tipo de relación se traduce en beneficios similares.

El fenómeno, aún poco estudiado, avanza como un tipo de vínculo estable en la vejez: alrededor del 3% al 4% de los adultos mayores británicos mantienen una relación LAT, proporción semejante a quienes conviven sin casarse y, en el caso de las mujeres mayores solteras, ser LAT es diez veces más frecuente que casarse o convivir. Cifras similares se observan en Estados Unidos, Países Bajos y Canadá.

El hallazgo central —que la residencia conjunta no garantiza un mayor bienestar mental para adultos mayores— desafía el paradigma dominante en la formulación de políticas y servicios para la vejez. La posibilidad de que relaciones significativas puedan desarrollarse entre hogares diferentes, apuntan los expertos, obliga a ampliar la mirada más allá de la unidad familiar clásica y a repensar tanto la investigación como las prestaciones sociales dirigidas a la etapa final de la vida.

La investigación concluye que las relaciones LAT ilustran una diversidad familiar aún poco reconocida que ofrece a las personas mayores una alternativa viable y menos riesgosa para su salud mental en contextos de alta complejidad relacional, dependencia o necesidad de autonomía, sin importar el género o el trasfondo social.

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