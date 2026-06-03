WhatsApp alertará sobre mensajes fraudulentos de números desconocidos

La nueva función de WhatsApp avisará sobre mensajes fraudulentos mediante análisis local, sin enviar datos a servidores externos. 
Tecnología03 de junio de 2026

ScreenHunter_106

La aplicación de mensajería WhatsApp se encuentra desarrollando una función innovadora diseñada para alertar a los usuarios sobre mensajes fraudulentos de números desconocidos. Esta novedad, detectada recientemente por el portal especializado WABetaInfo en la versión beta para Android (v2.26.22.2), tiene como objetivo principal reducir las estafas virtuales. La herramienta utiliza un algoritmo de desarrollo propio que analiza patrones sospechosos de remitentes que no están en la agenda, permitiendo al usuario tomar el control total sobre la comunicación.

Mecanismo de detección y protección de datos en la nueva función de WhatsApp

El funcionamiento de esta característica prioriza la seguridad, ya que el análisis de los mensajes se realiza íntegramente en el dispositivo del usuario. Al no enviar contenido a los servidores de Meta, se garantiza que la encriptación de extremo a extremo permanezca intacta y que ningún tercero acceda a las conversaciones privadas. Ante una posible amenaza, la aplicación desplegará opciones claras para bloquear o denunciar al número remitente de forma inmediata y sencilla.

Según los hallazgos en las pruebas internas, esta función llegará desactivada por defecto, por lo que cada persona deberá habilitarla manualmente desde el menú de privacidad. La herramienta operará en segundo plano para no interrumpir la experiencia de uso, evitando ventanas emergentes intrusivas. Además, incluirá un historial de alertas para que los usuarios puedan auditar los avisos recibidos y comprender por qué el sistema identificó determinados textos como potencialmente peligrosos.

Impacto de la nueva herramienta en Argentina

En un contexto donde esta red social es vital para trámites y la comunicación cotidiana en Argentina, esta capa extra de defensa resulta clave contra el robo de identidad. Aunque todavía no existe una fecha confirmada para el lanzamiento global, se recomienda mantener la aplicación actualizada para acceder a estas mejoras.

Esta evolución técnica promete ser un aliado fundamental para los usuarios menos experimentados frente a las crecientes estrategias de fraude digital. Así, WhatsApp revoluciona una vez más con sus actualizaciones. 

LA CIEN

Te puede interesar
Lo más visto
21072020-comisaria

Asamblea General Ordinaria

Locales05 de septiembre de 2026
La asociación cooperadora policial de la comisaría 2da y comando radioeléctrico convocan a participar de Asamblea General Ordinaria a celebrarse el jueves 24 de setiembre de 2026, a las 20 horas, en Belgrano 329, fines tratar el siguiente orden del día:
ScreenHunter_184

Otazo participará del Congreso Federal de Juventudes en La Plata

Política07 de septiembre de 2026
El concejal Gabriel Otazo participará los próximos 14 y 15 de septiembre de la tercera edición del Congreso Federal e Internacional de Juventudes, que tendrá lugar en la ciudad de La Plata y reunirá a jóvenes, referentes, organizaciones, instituciones y representantes de distintos gobiernos del país.