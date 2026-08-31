Cómo es la nueva verificación en dos pasos de WhatsApp

WhatsApp comenzó a implementar un cambio en la verificación de dos pasos que permitirá reemplazar el tradicional PIN de seis números por una contraseña más completa. La actualización apunta a reforzar la seguridad de las cuentas y comenzó a aparecer tanto en dispositivos con iOS como Android.

WhatsApp cambia el PIN: cómo funcionará la nueva contraseña

Hasta ahora, la verificación en dos pasos utilizaba un PIN numérico de seis dígitos. Con el nuevo sistema, los usuarios podrán establecer una contraseña de al menos ocho caracteres, que deberá incluir como mínimo una letra y un número.

Para configurarla habrá que ingresar a Ajustes, Cuenta y Verificación en dos pasos, donde aparecerá la posibilidad de crear la nueva clave cuando la función esté disponible. WhatsApp podrá solicitarla después de comprobar el número de teléfono mediante el código recibido por SMS.

Quienes ya tengan activada esta protección podrán migrar del PIN a la contraseña. Además, en caso de olvidarla, será posible recuperarla mediante la dirección de correo electrónico vinculada previamente con la cuenta.

El cambio busca aumentar la cantidad de combinaciones posibles y dificultar que terceros puedan adivinar las credenciales mediante intentos automatizados. Por eso, es recomendable utilizar una contraseña única y difícil de predecir, evitando repetir claves utilizadas en otras aplicaciones o servicios.

Qué hacer para proteger la cuenta de WhatsApp

La nueva función fue detectada inicialmente en versiones beta por WABetaInfo y comenzó a extenderse entre usuarios de iOS y Android. Por este motivo, puede que todavía no aparezca inmediatamente en todos los celulares.

Para aprovechar la protección, también resulta importante mantener actualizado el correo electrónico asociado a WhatsApp, ya que será fundamental para recuperar la contraseña en caso de olvidarla.

La modificación se suma a otras herramientas destinadas a aumentar la seguridad dentro de la aplicación. Los usuarios pueden complementar la verificación en dos pasos con el bloqueo biométrico mediante huella digital o reconocimiento facial disponible en dispositivos compatibles.

Como el despliegue se realiza de manera progresiva, conviene mantener WhatsApp actualizado y revisar periódicamente el apartado de seguridad para comprobar cuándo aparece la posibilidad de reemplazar el PIN.



LA CIEN