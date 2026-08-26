Utilizar la IA para hacer deberes y trabajos reduce un 20% el aprendizaje, según expertos

El avance tecnológico puso a disposición de chicos y jóvenes una tentación difícil de resistir: obtener mejores calificaciones con menos esfuerzo. Ese atajo puede resultar rentable en la nota, pero tiene un costo pedagógico. Un estudio reciente advierte que la IA en la educación facilita respuestas inmediatas sin garantizar la comprensión ni la retención a futuro.

El análisis de los expertos sobre como afecta el uso de IA en el aprendizaje

Investigadores recogidos por The Economist siguieron a 27.000 estudiantes chinos de 12 a 18 años entre 2022 y 2025: David Stromberg, Victor Lei y Wu Yanhui. Alrededor del 80% admitió usar modelos locales como Doubao y DeepSeek. Los autores analizaron calificaciones, tiempo de estudio y resultados en pruebas internas y externas.

Seis meses de uso se tradujeron en un incremento del 18% en la nota media de los deberes, mientras que el tiempo de estudio en casa bajó de 64 a 45 minutos. Sin embargo, en exámenes sin apoyo tecnológico esos alumnos rindieron cerca de un 20% menos y la brecha se fue agrandando con el paso del tiempo.

Las pérdidas por asignaturas son notables: ciencias sociales registraron un retroceso del 27%, las disciplinas STEM un 22%, inglés un 17% y chino un 9%. El efecto fue más evidente entre los más jóvenes (equivalente a la ESO), los de alto rendimiento y, según el informe, con mayor intensidad entre los varones, según el estudio.

No todo fue uniforme: un 20% del alumnado que usó IA mantuvo buenos resultados en exámenes porque la empleó como tutor, dedicando una hora a las tareas, igual que quienes no usaban chatbots. Con ese uso formativo la tecnología ayudó a resolver dudas sin reemplazar el esfuerzo del estudiante.

Qué dicen los expertos sobre como afecta el uso de IA en el aprendizaje

Las respuestas públicas ya empezaron a aparecer. Dinamarca exigirá defensa oral y tareas supervisadas en el centro. “Lamentablemente, tenemos un problema con los alumnos que utilizan la IA para hacer trampas”, dijo el ministro Magnus Heunicke. UNESCO propone integrar la IA como competencia educativa; España y Francia trabajan en marcos y formación obligatoria.

China aprobó un plan para introducir IA en todos los niveles hasta 2030 y Estonia colabora con empresas para crear asistentes que usen el método socrático y guíen al alumno con preguntas. Al mismo tiempo, empresas del sector lanzan versiones más seguras de chatbots orientadas al público adolescente.

El dilema sigue: evitar el atajo o enseñar a usar la herramienta responsablemente. Docentes reclaman ejercicios que permitan verificar la autoría y garantizar la adquisición de conocimientos; las administraciones deben definir cuándo y cómo aplicar la IA en la educación. El reto es claro: que la tecnología complemente, no reemplace, el esfuerzo cognitivo.



LA CIEN