Cambios en WhatsApp: ahora muestra fotos y videos sin necesidad de entrar a los chats donde se enviaron

WhatsApp comenzó a probar una nueva previsualización multimedia que permite ver fotos y videos directamente desde la pestaña de chats. La función fue detectada en una beta para Android y busca facilitar la identificación del contenido recibido sin necesidad de ingresar a cada conversación, según informó WABetaInfo.

WhatsApp prueba una nueva vista previa multimedia

Hasta ahora, la lista de conversaciones mostraba un fragmento del último mensaje o una etiqueta como “Foto”, “Video” o “Sticker”. Con la nueva función, esas indicaciones continúan visibles, pero aparecen acompañadas por miniaturas del contenido recibido.

WABetaInfo mostró capturas de la herramienta, en las que se observan previsualizaciones de fotografías, videos y stickers dentro de la lista de chats. De esta manera, los usuarios pueden reconocer rápidamente qué archivo recibieron sin abrir la conversación.

La fuente explicó: “La vista previa es especialmente útil cuando los usuarios desean ver la última foto recibida en una conversación, pero no quieren abrirla inmediatamente”. Así, la herramienta apunta a reducir pasos y hacer más práctica la navegación.

Cómo funciona la nueva herramienta de WhatsApp

La función permite que la lista de chats ofrezca más información visual sobre el último mensaje multimedia. La miniatura se muestra junto a la identificación escrita del formato, por lo que el usuario puede reconocer tanto el contenido como el tipo de archivo.

“La miniatura permite identificar más rápidamente el contenido multimedia reciente en la lista de chats”, señaló WABetaInfo. Además, la vista previa hace que el último mensaje resulte más informativo al mostrar directamente el contenido.

Cuándo llegará la función a todos

La previsualización multimedia de WhatsApp fue detectada en una versión de prueba para Android. Por el momento, no existe un calendario público para su llegada a la versión estable.

Meta evaluará el funcionamiento de la herramienta durante las pruebas y podrá realizar ajustes a partir del comportamiento y los comentarios de los usuarios. Mientras tanto, las etiquetas “Foto”, “Video” y “Sticker” seguirán apareciendo junto a las miniaturas, para mantener claro el formato del archivo recibido.



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