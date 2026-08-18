Cambios en WhatsApp: ahora muestra fotos y videos sin necesidad de entrar a los chats donde se enviaron

WhatsApp incorporó en una versión de prueba una función que permite visualizar fotos y videos desde la lista de conversaciones, sin abrir los chats.
Tecnología18 de agosto de 2026

ScreenHunter_145

WhatsApp comenzó a probar una nueva previsualización multimedia que permite ver fotos y videos directamente desde la pestaña de chats. La función fue detectada en una beta para Android y busca facilitar la identificación del contenido recibido sin necesidad de ingresar a cada conversación, según informó WABetaInfo.

WhatsApp prueba una nueva vista previa multimedia

Hasta ahora, la lista de conversaciones mostraba un fragmento del último mensaje o una etiqueta como “Foto”, “Video” o “Sticker”. Con la nueva función, esas indicaciones continúan visibles, pero aparecen acompañadas por miniaturas del contenido recibido.

WABetaInfo mostró capturas de la herramienta, en las que se observan previsualizaciones de fotografías, videos y stickers dentro de la lista de chats. De esta manera, los usuarios pueden reconocer rápidamente qué archivo recibieron sin abrir la conversación.

La fuente explicó: “La vista previa es especialmente útil cuando los usuarios desean ver la última foto recibida en una conversación, pero no quieren abrirla inmediatamente”. Así, la herramienta apunta a reducir pasos y hacer más práctica la navegación.

Cómo funciona la nueva herramienta de WhatsApp

La función permite que la lista de chats ofrezca más información visual sobre el último mensaje multimedia. La miniatura se muestra junto a la identificación escrita del formato, por lo que el usuario puede reconocer tanto el contenido como el tipo de archivo.

“La miniatura permite identificar más rápidamente el contenido multimedia reciente en la lista de chats”, señaló WABetaInfo. Además, la vista previa hace que el último mensaje resulte más informativo al mostrar directamente el contenido.

Cuándo llegará la función a todos

La previsualización multimedia de WhatsApp fue detectada en una versión de prueba para Android. Por el momento, no existe un calendario público para su llegada a la versión estable.

Meta evaluará el funcionamiento de la herramienta durante las pruebas y podrá realizar ajustes a partir del comportamiento y los comentarios de los usuarios. Mientras tanto, las etiquetas “Foto”, “Video” y “Sticker” seguirán apareciendo junto a las miniaturas, para mantener claro el formato del archivo recibido.


LA CIEN

Te puede interesar
Lo más visto
ScreenHunter_073

San Cristóbal y Sa Pereira: "Los pumas" secuestraron armas de fuego, numerosas municiones, 300 kilos de cortes cárnicos vacunos y trasladaron a seis personas

Policiales13 de agosto de 2026
Fue como resultado de propicias intervenciones concretadas durante las últimas horas en San Cristóbal y Sa Pereira. Cuatro escopetas calibre 12/70 y más de 200 cartuchos intactos, cuchillas y demás objetos de interés judicial, fueron incautados. Asimismo, la carne secuestrada incumplía regularidades sanitarias.
ScreenHunter_080

Desinmec estará presente en Tecnofidta 2026

Locales14 de agosto de 2026
Del 15 al 18 de septiembre, Desinmec participará de Tecnofidta 2026, la Feria Internacional de Tecnología para la Industria Alimentaria, que se desarrollará en el Predio Ferial La Rural de Buenos Aires.
ScreenHunter_082

San Carlos Norte conmemoró sus Fiestas Patronales

Locales15 de agosto de 2026
En horas de la mañana de este sábado se llevó a cabo el acto protocolar por las Fiestas Patronales de San Carlos Norte, en la Plaza Fermín Laprade, con la participación de autoridades, representantes de instituciones y vecinos de la localidad.
ScreenHunter_098

Visita de la reliquia de San Francisco de Asís

Locales17 de agosto de 2026
En el marco del VIII Centenario de la muerte de San Francisco de Asís, durante agosto se llevará adelante una visita de su reliquia por distintas comunidades de la región, con celebraciones religiosas y momentos de encuentro espiritual.
ScreenHunter_099

Visita al CER N° 265 “Las Higueritas”

Locales18 de agosto de 2026
La Presidenta Comunal Dra. Florencia Primo visitó el CER N° 265 “Brig. Gral. Juan Gregorio Las Heras” conocido como “Las Higueritas”, para hacer entrega de un equipo de sonido para el establecimiento y de un presente por el Día del Niño para cada uno de los alumnos.