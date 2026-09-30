Cómo crear stickers para WhatsApp con tus fotos usando ChatGPT

La inteligencia artificial permite crear stickers para WhatsApp a partir de imágenes propias y sumarlos a un pack personalizado en pocos pasos.
Tecnología30 de septiembre de 2026

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Convertir una foto propia en un sticker para WhatsApp ya no requiere recurrir a aplicaciones de terceros ni editar la imagen manualmente. Con ChatGPT, el proceso puede hacerse desde el celular y permite armar un conjunto personalizado para compartir en los chats, a partir de una selfie, una foto de un conocido o incluso de una mascota.

La propuesta utiliza las herramientas de generación de imágenes de la inteligencia artificial e incluye un estilo diseñado para crear pegatinas. El resultado puede tener un aspecto animado y el borde blanco característico de los stickers, en lugar de conservar la apariencia de una fotografía convencional. Así, es posible darle otro uso a imágenes que ya están guardadas en el teléfono.

El primer paso es abrir la aplicación móvil de ChatGPT y buscar la opción Imágenes en el menú. Dentro de esa sección hay que elegir el estilo Pegatinas y luego cargar la fotografía que se quiere transformar. Puede ser una imagen personal o la de otra persona, siempre que se cuente con el archivo disponible para subirlo.

Antes de generar el resultado, también se puede ajustar la indicación escrita para precisar qué se necesita. Por ejemplo, es posible pedir una cantidad determinada de stickers, sumar emojis o describir detalles puntuales que deberían aparecer. Una vez definido el pedido, alcanza con tocar el botón correspondiente y esperar: la creación suele demorar unos segundos.

Cuando la imagen está lista, la aplicación ofrece la alternativa de añadirla a aplicaciones de mensajería.

Desde esa opción se puede seleccionar WhatsApp, asignarle un nombre al pack y dejarlo preparado para usar en las conversaciones. De ese modo, los stickers creados quedan disponibles como cualquier otro conjunto incorporado a la plataforma.

Pasos para crear pegatinas personalizadas desde la aplicación de ChatGPT y exportarlas directamente a WhatsApp

La experiencia desde la versión web de ChatGPT es parecida, aunque hay una diferencia práctica: para llevar las imágenes a WhatsApp, primero hay que exportarlas de manera manual. En el celular, en cambio, la opción para agregarlas a una aplicación de mensajería evita ese paso intermedio y permite completar el procedimiento desde el mismo dispositivo.

Como sucede con otras creaciones hechas mediante inteligencia artificial, el resultado puede variar y quizá no refleje exactamente la expresión o el gesto buscado en el primer intento. Si eso ocurre, se puede repetir la generación y probar con otra indicación. La herramienta permite insistir hasta conseguir una versión que se ajuste mejor a la idea original.

Recomendaciones clave y diferencias entre la versión móvil y web para personalizar conjuntos de pegatinas en chats

El método ofrece una alternativa para armar stickers para WhatsApp con imágenes propias, en vez de limitarse a los packs genéricos que circulan en los chats. Con una foto y algunas instrucciones, cada usuario puede preparar un conjunto a su gusto y sumarlo a sus conversaciones. La creación y el uso quedan así integrados en un flujo sencillo desde el celular.

LA CIEN

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