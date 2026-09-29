Novedades en WhatsApp: la aplicación avisará cuándo es el cumpleaños de nuestros contactos

WhatsApp se encuentra desarrollando una actualización pensada para los usuarios olvidadizos. La novedad, detectada en una versión de prueba, notificará el cumpleaños de las personas agregadas en la agenda mediante la incorporación de un emoji de torta que permanecerá visible junto al nombre del usuario durante toda la jornada festiva.

La característica fue integrada en una nueva pestaña dentro de la interfaz. Esta sección tiene como objetivo centralizar datos de la libreta de direcciones y simplificar el envío de saludos sin necesidad de recurrir a alarmas externas.

Cómo funcionará el sistema de recordatorios automáticos en WhatsApp

La herramienta fue descubierta por el portal especializado WABetaInfo en una versión beta para el sistema operativo iOS. De acuerdo con los detalles recabados, la plataforma no requerirá que los usuarios carguen las fechas de forma manual dentro de la aplicación.

El mecanismo funcionará leyendo la información de la agenda del teléfono celular. Aquellas personas que ya tengan agendado el nacimiento de un contacto verán la alerta de manera automática en la lista, mientras que los perfiles sin datos guardados no reflejarán ningún aviso visual.

Una pestaña para visualizar la actividad de los usuarios

La actualización contempla reemplazar la sección habitual de la barra inferior por la pestaña “Contactos”. Además de indicar los festejos del día, el apartado permitirá verificar qué personas están en línea y quiénes registraron actividad o conexiones recientes en la plataforma.

De este modo, los usuarios podrán acceder a información rápida de sus allegados sin la necesidad de abrir de manera individual cada ventana de chat dentro de la aplicación.

Disponibilidad y fecha de lanzamiento de la actualización

Por el momento, la herramienta se encuentra en fase de pruebas internas a cargo del equipo de desarrolladores de Meta. La empresa no ha brindado confirmaciones sobre el calendario oficial para su despliegue masivo en la versión pública.

El proceso habitual de la compañía contempla evaluaciones técnicas y correcciones antes de habilitar la función de forma gradual para todos los dispositivos. Por esta razón, la llegada del sistema dependerá exclusivamente de los resultados que arrojen las pruebas en curso.



LA CIEN