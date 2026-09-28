Instagram lanzó una nueva opción con IA para ocultar personas de las fotos en la red social

El efecto Pixel permite pixelar o difuminar con instrucciones de texto y ya desató una polémica por su uso en “soft launch”.
Tecnología28 de septiembre de 2026

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Instagram presentó una nueva herramienta llamada efecto Pixel, impulsada por la inteligencia artificial de Meta. La función permite pixelar o difuminar personas u objetos en historias con instrucciones de texto, sin necesidad de pintar sobre la imagen. La novedad despertó interés inmediato y debate por sus usos prácticos y sociales en la plataforma.

Qué es el efecto Pixel

El efecto Pixel se apoya en Muse, el modelo de Meta para generar y editar imágenes a partir de lenguaje natural. A diferencia de los métodos tradicionales —stickers o pintadas manuales— la IA identifica y aplica el pixelado con precisión. La empresa dice que la herramienta busca facilitar la protección de la identidad en fotos familiares y públicas.

Entre los usos prácticos que se mencionan está proteger a menores en esas fotos caseras y difuminar rostros de desconocidos que quedan de fondo en espacios públicos. También resulta útil para ocultar objetos sensibles. Meta sugiere mantener la app actualizada porque la función se está activando de manera gradual a nivel global.

La polémica entre usuarios

En redes se viralizó por un uso inesperado: miles la emplearon para tapar el rostro de su pareja en lo que se conoce como “soft launch”, según reportes de medios como LADbible y Mashable. La tendencia generó opiniones divididas: hay quienes festejan la estética tipo ‘censura televisiva de los 90’ y quienes la consideran humillante o conflictiva en relaciones.
Cómo usarlo

Para probar el efecto Pixel desde el celular abrí Instagram, deslizá a la cámara de historias y elegí una foto. Tocá el ícono de efectos de IA, buscá ‘Pixel’ y escribí qué querés pixelar (por ejemplo: “la persona de la derecha”). Esperá a que Meta AI procese la imagen y, si te gusta, compartila en la historia.

Especialistas en privacidad y usuarios remarcan que, pese a su utilidad, el efecto Pixel no elimina riesgos: puede facilitar ocultamientos deliberados o malentendidos en parejas. También alertan sobre la edición automatizada en situaciones sensibles. La recomendación es clara: usalo con criterio y revisá el resultado antes de publicar para evitar conflictos innecesarios.

Por ahora la función se distribuye de forma paulatina y podría no estar disponible para todos los usuarios todavía. Si querés probar el efecto Pixel, actualizá Instagram desde la tienda oficial. El anuncio subraya la apuesta de Meta por herramientas de IA que prometen simplificar ediciones, aunque también abren nuevas discusiones sobre ética y privacidad en redes.


LA CIEN

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