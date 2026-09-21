Apple tendría lista su pantalla inteligente: cuándo se lanzaría y qué funciones incluirá

Los informes aseguran que la pantalla inteligente Apple ya se prueba en domicilios y podría competir con Amazon y Google antes de fin de año.
Tecnología21 de septiembre de 2026

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Apple estaría avanzando con el desarrollo de una pantalla inteligente para el hogar que ya se encuentra en etapa de pruebas internas. El dispositivo, que no apareció en la presentación de septiembre, estaría siendo utilizado en las casas de algunos empleados de la compañía antes de un posible lanzamiento comercial hacia fines de año.

Cómo sería la nueva pantalla inteligente de Apple

La información fue revelada por Mark Gurman, periodista de Bloomberg especializado en los movimientos de Apple. Según indicó, el proyecto es conocido internamente como J490 y varias unidades ya habrían llegado a domicilios de empleados para probar su funcionamiento en situaciones cotidianas.

El dispositivo tendría una pantalla que podría conectarse a una base con parlante o instalarse directamente sobre una pared. Su concepto tendría algunos puntos en común con el Echo Show de Amazon, aunque Apple buscaría diferenciarlo mediante una integración profunda con sus propios dispositivos y servicios.

La pantalla contaría con Wi-Fi, cámara, micrófonos y parlantes, mientras que su interfaz tomaría elementos de iOS, tvOS y watchOS. De esta manera, la compañía buscaría que la experiencia resulte familiar para quienes ya utilizan un iPhone, Apple Watch o Apple TV.

Otra de las funciones previstas sería el reconocimiento facial, pensado para identificar a diferentes integrantes de una casa y adaptar la información que aparece en pantalla. Siri tendría un papel central para controlar el dispositivo mediante comandos de voz.
Para qué serviría el nuevo dispositivo de Apple

Entre sus principales funciones estaría la posibilidad de reproducir música y videos, administrar recordatorios, consultar el Calendario y Notas o buscar fotografías. La integración con otros productos de Apple permitiría además sincronizar información y controlar diferentes tareas dentro del hogar.

Las pruebas realizadas por empleados servirían para detectar problemas y ajustar tanto el software como algunos componentes antes de que el producto llegue al público. Entre los aspectos bajo evaluación estarían el funcionamiento de los sensores, la cámara, los micrófonos y la experiencia general de uso.

Por el momento, Apple no confirmó oficialmente el dispositivo ni anunció una fecha de lanzamiento. Los reportes apuntan a que podría llegar al mercado antes de fin de año.

LA CIEN

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