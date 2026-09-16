Una madre contó que una IA accedió a información de sus hijas que había borrado “hace mucho tiempo” y desató un escándalo

La mujer reveló que Meta AI recurrió a publicaciones eliminadas para obtener datos sobre sus hijas.
Tecnología16 de septiembre de 2026

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Una preocupada madre de Estados Unidos reveló que Meta AI, la herramienta de inteligencia artificial desarrollada por la empresa de Mark Zuckerberg, accedió a información confidencial de sus hijas a partir de un video publicado en Facebook. El asistente sorprendentemente rescató datos eliminados y comenzó a hacer consultas sobre las menores. 

Una mujer estadounidense reclamó que la IA invadió la privacidad de sus hijas

El episodio fue relatado por Kalie Robins, una residente de Utah, quien explicó que la raíz del problema fue un video que publicó en Facebook. En las imágenes se podía ver a la mujer dentro de su automóvil mientras cantaba junto a una de sus hijas, un momento que consideró completamente cotidiano e inocente.

Sin embargo, su inquietud llegó cuando Meta AI comenzó a ofrecer consultas vinculadas directamente con las menores. Entre ellas preguntaba sus nombres, fechas de nacimiento y lugar de residencia.

El momento que más alarmó a Robins ocurrió cuando la herramienta le mostró una fotografía de una de sus hijas cuando era recién nacida. “Borré esa imagen hace mucho tiempo. No pretendo saber cómo funciona esto, pero sé que esa foto no ha estado publicada en mi página durante años”, comentó.

“¿Quién es la niña que viaja en el auto?”, indagó Meta AI. La madre cuestionó inmediatamente el motivo detrás de la consulta. Al seleccionar la sugerencia, Robins descubrió que el sistema habría revisado otras publicaciones para poder determinar dónde vivía la familia. “Sentí una gran inquietud y angustia”, expresó la mujer.

La respuesta de Meta ante la denuncia

Luego de que Robins hiciera público su reclamo, un representante de Meta explicó que su sistema de inteligencia artificial puede consultar tanto contenido personal del usuario como información pública disponible en internet.

No obstante, la compañía admitió que en este caso la herramienta cometió un error al presentar determinadas preguntas sobre las hijas de la mujer. “Creamos esta función para ayudar a las personas a obtener más información sobre temas o publicaciones que les interesan”, explicaron desde Meta.

Remarcaron que cuando un usuario selecciona una de las sugerencias, la respuesta generada se construye utilizando información a la que esa misma persona ya tiene acceso. Finalmente, la empresa reconoció que las preguntas no deberían haber sido sugeridas por el sistema y aseguró que el inconveniente ya fue corregido.

LA CIEN

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