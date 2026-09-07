WhatsApp sumó fondos para videollamadas con inteligencia artificial: cómo crearlos

La aplicación permite generar imágenes personalizadas con inteligencia artificial para cambiar el aspecto del entorno durante una llamada, con opciones adaptadas a distintos estilos y necesidades.

Cómo crear un fondo con Meta AI en WhatsApp

WhatsApp incorporó una herramienta que permite crear fondos personalizados para videollamadas con inteligencia artificial. La función utiliza Meta AI para generar imágenes a partir de una descripción escrita por el usuario y se integra directamente en la cámara y las llamadas de la aplicación.

La opción resulta útil para quienes quieren ocultar una habitación desordenada, preparar un espacio más profesional para una reunión laboral o simplemente darle un aspecto diferente a una conversación. Además, permite probar distintos estilos, colores y escenarios sin recurrir a programas externos.

Para generar un fondo, abrí la cámara de WhatsApp o ingresá a una videollamada y seleccioná el ícono de efectos. Después, entrá en la sección “Fondos” y elegí “Crear con IA”. Escribí una descripción de la escena que querés generar y tocá “Siguiente”. Meta AI procesará la indicación y ofrecerá distintas alternativas.

Para conseguir resultados más cercanos a lo que buscás, conviene utilizar descripciones específicas. Podés indicar colores, estilos y elementos concretos, como un ambiente minimalista, una oficina moderna o un paisaje natural.

Cómo eliminar el fondo y volver a la imagen original

Si después querés recuperar el fondo real, WhatsApp también permite desactivar la imagen generada sin cerrar la videollamada. Durante la conversación, ingresá nuevamente en Efectos y seleccioná la opción para quitar el fondo. La cámara volverá a mostrar el entorno original.

Las imágenes dependen de Meta AI, por lo que el resultado puede variar según la descripción utilizada. La herramienta no siempre interpreta las indicaciones exactamente como espera el usuario y algunas creaciones pueden presentar errores o elementos inesperados.

La disponibilidad también puede cambiar según el país, la versión de WhatsApp y el tipo de cuenta. Por eso, si la función todavía no aparece, conviene comprobar que la aplicación esté actualizada.

Antes de comenzar una reunión o grabar una videollamada, revisá el resultado para asegurarte de que el fondo no incluya elementos extraños o inadecuados. Si la primera propuesta no convence, modificá la descripción y generá una nueva alternativa.

Con esta incorporación, WhatsApp permite personalizar las videollamadas directamente desde la aplicación, con opciones que van desde escenarios profesionales hasta propuestas más creativas y divertidas.



LA CIEN