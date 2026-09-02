Paso a paso, cómo configurar el celular usando “Ok Google”

Cómo configurar “Ok Google” y sacarles provecho a las funciones del Asistente de Google en pocos minutos.
Tecnología02 de septiembre de 2026

ScreenHunter_104

Los asistentes virtuales se han integrado por completo en la rutina diaria de millones de personas. En dispositivos Android, uno de los comandos más útiles y populares es la función “Ok Google”, que permite activar el Asistente de Google para resolver tareas de forma inmediata. Antes de comenzar el proceso, se recomienda verificar que la aplicación de Google esté actualizada desde la tienda Google Play.

El proceso de activación de “Ok Google” en el dispositivo

Para iniciar la configuración, se debe abrir la aplicación de Google en el teléfono móvil y pulsar sobre la foto de perfil ubicada en el sector superior derecho. A continuación, hay que acceder a la opción de Configuración y seleccionar el apartado correspondiente al Asistente de Google, donde también es posible administrar el historial de actividad de voz.

Posteriormente, el usuario debe ingresar en el menú de Voice Match (o Hey Google y Voice Match) para habilitar el reconocimiento de voz. En caso de ser la primera vez que se realiza el ajuste, el sistema solicitará repetir la frase de activación en varias oportunidades para registrar la entonación específica y optimizar la precisión.

La importancia del entrenamiento de voz

Este breve entrenamiento permite que el sistema almacene muestras vocales para evitar falsas activaciones y lograr que el smartphone responda principalmente a su dueño. Esta medida de seguridad garantiza un funcionamiento óptimo del asistente y previene que personas externas accionen las funciones del dispositivo de manera accidental.

Una vez finalizado el ajuste, el usuario puede comprobar la herramienta pronunciando la frase clave para realizar múltiples acciones sin usar las manos. Entre las opciones disponibles se destacan consultar el pronóstico meteorológico, reproducir música, programar alarmas o recordatorios, enviar mensajes e incluso controlar dispositivos del hogar. Si bien los pasos pueden variar según la marca del teléfono, este procedimiento simplifica el uso cotidiano.

LA CIEN

Te puede interesar
Lo más visto
ScreenHunter_153

Se habilitó un nuevo sector pavimentado

Locales01 de septiembre de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa que finalizaron los trabajos para la pavimentación de un nuevo sector de la ciudad incluido en el Plan de Pavimentación por Adhesión y Contribución de Mejoras.
ScreenHunter_155

La Fundación Virgen de Luján realiza la campaña gratuita de prevención del cáncer de mama para mujeres sin Obra Social y/o Prepaga

Locales01 de septiembre de 2026
El Consejo de Administración de la Fundación Santafesina Virgen de Luján, dando cumplimiento a los fines del Estatuto de la O.N.G., en lo que a prevención del cáncer se refiere, comunica que durante el mes de Setiembre y Octubre del corriente año llevará a cabo una campaña de prevención del cáncer de mama, gratuita para mujeres, sin Obra Social y/o Prepaga, a partir de los 40 años de edad.
ScreenHunter_156

Inscripciones para una nueva plantación de árboles por cada nacimiento

Locales02 de septiembre de 2026
“Un árbol por la vida”, iniciativa implementada hace más de 30 años, surge precisamente con el fin de honrar la vida con un símbolo que es vida en sí mismo, el árbol, y así acompañar el crecimiento de los niños cuidando a su vez el desarrollo de esas especies que llevan el nombre del nuevo ser. Un modo de comprometer a las familias sancarlinas en el fomento y protección de algo tan preciado para la humanidad y fundamentalmente para las generaciones futuras.
ScreenHunter_158

López: Siniestro vial

02 de septiembre de 2026
En este martes Personal de Comisaría 16ta. de López tomó conocimiento de un siniestro vial ocurrido en zona rural de la localidad. 