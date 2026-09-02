Paso a paso, cómo configurar el celular usando “Ok Google”

Los asistentes virtuales se han integrado por completo en la rutina diaria de millones de personas. En dispositivos Android, uno de los comandos más útiles y populares es la función “Ok Google”, que permite activar el Asistente de Google para resolver tareas de forma inmediata. Antes de comenzar el proceso, se recomienda verificar que la aplicación de Google esté actualizada desde la tienda Google Play.

El proceso de activación de “Ok Google” en el dispositivo

Para iniciar la configuración, se debe abrir la aplicación de Google en el teléfono móvil y pulsar sobre la foto de perfil ubicada en el sector superior derecho. A continuación, hay que acceder a la opción de Configuración y seleccionar el apartado correspondiente al Asistente de Google, donde también es posible administrar el historial de actividad de voz.

Posteriormente, el usuario debe ingresar en el menú de Voice Match (o Hey Google y Voice Match) para habilitar el reconocimiento de voz. En caso de ser la primera vez que se realiza el ajuste, el sistema solicitará repetir la frase de activación en varias oportunidades para registrar la entonación específica y optimizar la precisión.

La importancia del entrenamiento de voz

Este breve entrenamiento permite que el sistema almacene muestras vocales para evitar falsas activaciones y lograr que el smartphone responda principalmente a su dueño. Esta medida de seguridad garantiza un funcionamiento óptimo del asistente y previene que personas externas accionen las funciones del dispositivo de manera accidental.

Una vez finalizado el ajuste, el usuario puede comprobar la herramienta pronunciando la frase clave para realizar múltiples acciones sin usar las manos. Entre las opciones disponibles se destacan consultar el pronóstico meteorológico, reproducir música, programar alarmas o recordatorios, enviar mensajes e incluso controlar dispositivos del hogar. Si bien los pasos pueden variar según la marca del teléfono, este procedimiento simplifica el uso cotidiano.

LA CIEN