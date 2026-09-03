Desocupar Google Drive, Gmail y Google Fotos: la recomendación para liberar 15gb de almacenamiento en la nube

Google ofrece 15 GB gratuitos por cuenta que se comparten entre Drive, Gmail y Google Fotos, una cuota que suele llenarse casi sin que nos demos cuenta. Antes de gastar en un plan pago, conviene revisar qué ocupa lugar y eliminar lo innecesario: videos pesados, copias de seguridad antiguas y correos con grandes adjuntos suelen ser los principales culpables de la saturación.

Cómo liberar espacio en Google Drive, Gmail y Google Fotos

Google Drive: se debe ingresar a la sección de almacenamiento y ordenar los archivos por tamaño para que los videos, instaladores y backups aparezcan primero.

Seleccioná lo que ya no sirva, mandalo a la papelera y recordar vaciarla para recuperar el espacio (hay que tener en cuenta que la actualización del contador puede tardar algunos minutos).

Gmail: Los correos con adjuntos grandes consumen gigas rápidamente. En el buscador, utilizar operadores para localizar mensajes pesados o buscar palabras clave habituales como factura, contrato o video. Borrar los innecesarios y vaciar tanto la papelera como la carpeta de spam.

Google Fotos: las imágenes y videos son una causa clásica de saturación, sobre todo por las copias automáticas desde varios dispositivos. Utilizá el modo “Ahorro de almacenamiento”, descargá los recuerdos importantes a un disco externo antes de borrarlos en la nube, y eliminá capturas de pantalla, duplicados y material innecesario.

Respaldos y archivos viejos: no olvides revisar respaldos de teléfonos y aplicaciones antiguas, así como documentos compartidos o proyectos abandonados. Si preferís conservarlos, exportá carpetas completas a una computadora o disco externo antes de eliminarlas de la nube.

Claves para mantener la cuenta limpia y alargar el plan gratuito

Eliminar archivos no siempre implica una liberación inmediata: la papelera y el spam continúan contabilizando ocupación hasta que se vacían por completo.

Para evitar sorpresas de última hora, lo ideal es hacer una limpieza mensual o trimestral y adoptar un hábito de administración inteligente. Con acciones tan sencillas como ordenar por tamaño en Drive, buscar adjuntos pesados en Gmail y optimizar las fotos, se pueden ahorrar gigas y aprovechar los 15 GB gratuitos por mucho más tiempo sin necesidad de abrir la billetera.



LA CIEN