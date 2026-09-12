Apple presentó el iPhone Duo, el primer teléfono plegable de la historia de la marca

Apple finalmente presentó el iPhone Duo, su primer teléfono plegable, después de años de rumores y filtraciones. El lanzamiento marca la llegada de la compañía a un segmento que Samsung exploró desde hace varios años, con un equipo que combina una pantalla exterior compacta con otra de mayor tamaño en el interior.

Cómo es el diseño del iPhone Duo

En formato cerrado, el iPhone Duo tiene un tamaño similar al de un pasaporte. Su pantalla exterior es de 5,4 pulgadas, mientras que la interna alcanza las 7,6 pulgadas al desplegarse. Apple aseguró que ambas mantienen la misma proporción de aspecto para que el contenido pueda adaptarse sin cortes y destacó la posibilidad de utilizar el dispositivo tanto en posición vertical como horizontal.

La bisagra está compuesta por más de cien piezas y fue diseñada para reducir la visibilidad del pliegue en la pantalla interna. El equipo cuenta con un chasis de titanio y protección Ceramic Shield, mientras que ambos paneles utilizan tecnología Super Retina XDR con nanotextura para disminuir los reflejos.

En su interior funciona el chip A20 Pro, el mismo que incorporan los iPhone 18 Pro y Pro Max. Según Apple, la batería ofrece hasta 31 horas de reproducción utilizando la pantalla interna y hasta 44 horas con la externa, aunque la duración real depende de las condiciones de uso.

Cámaras, funciones y precio del iPhone Duo

Durante la presentación, John Ternus definió al nuevo dispositivo como “el cambio más transformacional que iPhone ha tenido desde el original” y destacó la integración entre el diseño del equipo y el sistema operativo.

El apartado fotográfico incluye dos sensores Fusion de 48 MP y un teleobjetivo con calidad óptica de 2 aumentos. La grabación de video alcanza 4K a 120 cuadros por segundo con Dolby Vision, mientras que la cámara frontal FaceTime es de 12 MP y está integrada debajo de la pantalla. Apple también reemplazó Face ID por Touch ID, ubicado en el lateral.

En México, el iPhone Duo parte de MX$48.000 para la versión de 256 GB y llega hasta MX$78.000 en la configuración de 2 TB. La preventa comienza el 16 de octubre y la disponibilidad inicial está prevista para el 23 de octubre en distintos mercados, mientras que otros países recibirán el equipo el 30 de octubre.

LA CIEN