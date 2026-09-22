WhatsApp incorpora una nueva contraseña para proteger tu cuenta: cómo funciona

WhatsApp lanzó una actualización que reemplaza el viejo PIN de seis dígitos por una nueva contraseña más completa. Esta contraseña de WhatsApp permite mezclar letras, números y símbolos, y busca endurecer la protección ante intentos de clonación de cuentas, sobre todo cuando se cambia de celular o se reingresa el servicio.

Meta había anunciado la novedad en agosto y ahora la función se está extendiendo entre usuarios. La idea es añadir una capa extra que impida tomar el control de una cuenta aun teniendo el código SMS. Según la compañía, es una evolución de la verificación en dos pasos, pero más robusta.

Cómo funciona la nueva contraseña

Para activarla WhatsApp pide primero verificar el número con el código de seis cifras enviado por SMS; luego, si la Verificación en dos pasos está activada, solicita la contraseña elegida por el usuario. De ese modo, “tener acceso a ese SMS no sería suficiente para completar el proceso” y se añade una barrera extra.

“WhatsApp no te va a pedir la contraseña cada vez que abras la aplicación”, aclaran desde la empresa; la verificación sigue siendo opcional y la clave sirve sobre todo al reinstalar la cuenta o cambiar de teléfono. No confundir con las passkeys, un método distinto de autenticación que funciona por llaves de acceso.

Cómo activar la contraseña de WhatsApp

+ Abrí la app, entrá en Ajustes y luego en Cuenta.

+ Allí buscá ‘Verificación en dos pasos’ y seguí los pasos para crear la contraseña.

+ Elegí una combinación compleja y guardála en un lugar seguro: será necesaria si volvés a registrar tu número rápidamente.

La herramienta reduce el riesgo de que un tercero se haga con la cuenta aun cuando logre interceptar el SMS, porque hace falta la contraseña para completar el registro. Meta sigue expandiendo la función gradualmente, por lo que aún puede tardar en aparecer en todos los teléfonos y regiones ahora.

Si venías usando el PIN de seis dígitos, es momento de migrar y elegir una clave más sólida. La contraseña de WhatsApp admite caracteres especiales y frases largas: cuanto más aleatoria, mejor. Guardala fuera del móvil y, si podés, activá también otros métodos de seguridad para reducir riesgos de forma urgente.

LA CIEN