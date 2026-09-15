Crisis del RAM: Google limitará el consumo de memoria de las aplicaciones en Android

La corporación explicó que esta decisión contribuirá a “superar las limitaciones de hardware en el sector”.
Tecnología15 de septiembre de 2026

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Google anunció que limitará el consumo de memoria de las aplicaciones en Android debido a la crisis existente de la memoria RAM, generada por factores como la expansión de la inteligencia artificial en el uso de smartphones.

Debido a esta situación, la corporación anunció los nuevos requisitos que deberán cumplir las aplicaciones en Android para ajustarse a los cambios que llegaron y los que están por llegar en teléfonos y tablets.

El auge de la IA derivó en una alta demanda de memoria por parte de las empresas que desarrollan estas tecnologías. En este marco, los fabricantes de componentes enfocaron su producción en los tipos específicos de memoria que requiere.

La RAM quedó en un segundo plano frente a la IA

El auge de la IA dejó en un segundo plano la producción de memoria RAM, que se contrajo y representa un problema para cada vez más usuarios de celulares Android, en donde las aplicaciones y plataformas consumen una gran cantidad de memoria.

En este marco, los fabricantes eligen lanzar dispositivos con menos potencia de hardware para no verse en la obligación de aumentar los precios.

Los desarrolladores de aplicaciones también se ven en un cuello de botella, y deberán implementar regulaciones sugeridas por Google.

La empresa confirmó que “Android está abordando este desafío con límites de memoria más amplios que buscan proteger la experiencia general del usuario, evitando que las aplicaciones consuman memoria RAM en exceso y ralenticen el sistema”.

Cabe destacar que las medidas se aplicarán en caso de que el consumo de RAM sea excesivo y provoquen cierres inesperados, además de agotar de forma acelerada la batería de los dispositivos.

Las aplicaciones tendrán que hacer ajustes en su funcionamiento y en relación a los recursos que consumen del sistema operativo desarrollado por Google a partir del mes de febrero.


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