El inesperado regreso de los auriculares con cable: por qué vuelven a ganar terreno

Durante los últimos años parecía que los auriculares con cable estaban destinados a desaparecer. La expansión de la tecnología Bluetooth, acompañada por la decisión de numerosos fabricantes de teléfonos de eliminar el clásico conector de 3,5 milímetros, impulsó con fuerza los modelos inalámbricos.

Sin embargo, el mercado está mostrando un comportamiento diferente al esperado. Los auriculares cableados volvieron a despertar interés entre los consumidores y registran un crecimiento que comienza a llamar la atención de fabricantes y especialistas.

Según datos de la consultora Circana citados por LA NACION, después de cinco años consecutivos de caída, las ventas mundiales de auriculares con cable comenzaron a recuperarse durante la segunda mitad de 2025. En las primeras seis semanas de 2026, los ingresos correspondientes a esta categoría aumentaron un 20%.

En Argentina también crecen los auriculares con cable

Datos aportados por Newsan muestran un cambio significativo en el comportamiento de los consumidores argentinos. Durante 2025, los auriculares cableados representaron aproximadamente el 40% de sus ventas totales de auriculares, mientras que en lo transcurrido de 2026 esa participación llegó al 50%.

Desde la compañía consideran relevante el cambio porque desde 2022 los modelos con cable habían dejado de concentrar la mayoría de las ventas.

No todos los fabricantes, sin embargo, interpretan estos números como una transformación definitiva del mercado.

Desde Harman, compañía propietaria de JBL, reconocen que los modelos cableados conservan una participación relevante, pero destacan que los dispositivos Bluetooth continúan teniendo una fuerte presencia gracias a los avances tecnológicos y a precios cada vez más competitivos.

Sony mantiene una lectura similar: el segmento con cable continúa siendo minoritario si se considera el volumen total de dinero movilizado, aunque la empresa observa un cambio de comportamiento que podría extenderse más allá de una moda pasajera.

No quedarse sin batería, una de sus principales ventajas

Una de las explicaciones más sencillas del regreso está relacionada con algo cotidiano: los auriculares con cable no necesitan batería.

Los dispositivos inalámbricos requieren recordar periódicamente su carga y, dependiendo del modelo, llevar un estuche o cargador adicional.

Con los auriculares tradicionales, en cambio, basta con conectarlos a un dispositivo compatible para comenzar a utilizarlos.

Esta simplicidad continúa siendo atractiva para quienes buscan una solución económica y confiable para escuchar música, participar de videollamadas o consumir contenidos durante varias horas.

El precio también puede marcar una diferencia importante. Los modelos cableados más sencillos suelen encontrarse a valores considerablemente inferiores a los de los dispositivos Bluetooth de características equivalentes.

Los jóvenes y el regreso de la estética retro

Existe además un factor que va mucho más allá de las características técnicas.

Los auriculares con cable comenzaron a convertirse nuevamente en un elemento estético, especialmente entre consumidores jóvenes.

La influencia de las redes sociales y la recuperación de estilos asociados con finales de los años 90 y comienzos de los 2000 ayudaron a transformar un dispositivo aparentemente antiguo en un accesorio relacionado con la estética Y2K y vintage.

El fenómeno guarda similitudes con otros regresos tecnológicos y culturales ocurridos durante los últimos años.

Los discos de vinilo, las cámaras instantáneas, los casetes y los relojes analógicos son ejemplos de productos que consiguieron recuperar interés a pesar de disponer de alternativas tecnológicamente más avanzadas.

En ese contexto, el cable visible también puede convertirse en una forma de expresar una determinada identidad o preferencia estética.

Gamers y editores también encuentran ventajas

Pero no todo pasa por la nostalgia.

Existe otro grupo de usuarios que encuentra ventajas prácticas en los auriculares cableados: gamers, editores de video y personas que necesitan minimizar el retraso entre imagen y sonido.

Una conexión física puede ofrecer una latencia muy reducida y evita depender de la estabilidad de una conexión inalámbrica.

Para determinados videojuegos competitivos o tareas profesionales relacionadas con audio y video, esa característica puede resultar importante.

Además, la conexión es inmediata: no requiere buscar dispositivos Bluetooth, realizar emparejamientos ni resolver eventuales problemas de conectividad.

El cable también funciona como una señal visual

En universidades, oficinas, transporte público y otros espacios compartidos, una persona utilizando auriculares con cable resulta fácilmente reconocible.

El cable visible funciona incluso como una señal social que puede interpretarse como “estoy escuchando algo” o “estoy ocupado”.

Con algunos auriculares inalámbricos pequeños esa señal resulta menos evidente, ya que pueden pasar prácticamente inadvertidos.

Los inalámbricos mantienen importantes ventajas

El regreso del cable no significa que los auriculares Bluetooth estén perdiendo necesariamente su lugar.

Para hacer ejercicio, caminar, viajar o trabajar en movimiento, la ausencia de cables ofrece una comodidad difícil de reemplazar.

Los modelos inalámbricos también evolucionaron significativamente durante los últimos años en autonomía, calidad de sonido, cancelación activa de ruido y velocidad de conexión.

Por ese motivo, ambos formatos pueden convivir y responder a necesidades diferentes.

Algunos consumidores utilizan los dos sistemas

También aparece un comportamiento intermedio: usuarios que disponen de auriculares inalámbricos y cableados al mismo tiempo.

Los primeros pueden utilizarse para determinadas situaciones donde se necesita libertad de movimiento, mientras que un modelo económico con cable queda disponible en la mochila, oficina o vehículo como alternativa.

Esto permite contar con auriculares incluso cuando el dispositivo Bluetooth se queda sin batería.

¿Cable o Bluetooth? Depende del uso

Al momento de elegir entre ambos formatos existen diferentes aspectos que conviene considerar.

La primera pregunta es dónde se utilizarán principalmente. Para actividades deportivas, viajes o situaciones que requieren mucho movimiento, los inalámbricos ofrecen mayor libertad.

Si la prioridad es no depender de baterías, conseguir una conexión inmediata, reducir la latencia o gastar menos dinero, los auriculares con cable continúan siendo una alternativa vigente.

También es necesario comprobar qué conexiones ofrecen los dispositivos utilizados diariamente, ya que numerosos teléfonos actuales eliminaron el tradicional puerto de auriculares y requieren utilizar USB-C, Lightning o algún adaptador.

Una tecnología que se resiste a desaparecer

Los auriculares cableados parecían encaminados a convertirse en una pieza del pasado, pero los últimos datos muestran que todavía existe un mercado considerable para ellos.

Su recuperación combina distintos factores: precio, practicidad, ausencia de batería, baja latencia y una inesperada revalorización estética entre los consumidores más jóvenes.

Esto no implica necesariamente un retroceso de los auriculares inalámbricos. Más bien refleja una tendencia que también se observa en otros segmentos tecnológicos: los consumidores no siempre abandonan completamente una tecnología cuando aparece otra más moderna.

En algunos casos, aquello que parecía obsoleto encuentra nuevos usos y públicos. Y el tradicional cable de los auriculares parece estar atravesando precisamente ese proceso.

LA NACIÓN