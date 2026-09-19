Google Maps permite conocer el código postal de una dirección: cómo hacerlo paso a paso

Google Maps se convirtió en una de las aplicaciones más utilizadas para buscar direcciones, conocer cómo llegar a un determinado lugar y organizar viajes. Sin embargo, la plataforma incluye otras herramientas que pueden resultar muy prácticas para resolver situaciones cotidianas.

Entre ellas se encuentra la posibilidad de consultar el código postal correspondiente a una ubicación directamente desde el mapa, sin necesidad de realizar una búsqueda independiente.

La función puede resultar especialmente útil al completar formularios, realizar compras por Internet, organizar envíos o proporcionar una dirección para diferentes trámites.

Cómo conocer un código postal utilizando Google Maps

El procedimiento desde un teléfono celular es sencillo. Primero hay que abrir Google Maps y localizar en el mapa la calle o dirección que se desea consultar.

Luego se debe mantener presionado el dedo sobre el punto exacto de la calle hasta que aparezca el marcador rojo característico de Google Maps.

Al desplegar la información correspondiente al lugar seleccionado, la aplicación puede mostrar diferentes datos relacionados con esa ubicación, entre ellos la dirección y su código postal. La propia documentación de Google señala que al colocar una chincheta o seleccionar un lugar es posible obtener información adicional, incluido el código postal.

El procedimiento puede resumirse en cuatro pasos:

Abrir Google Maps en el celular.

Buscar la zona, calle o dirección deseada.

Mantener presionado sobre el punto exacto hasta colocar el marcador.

Abrir la ficha inferior de información y consultar los datos correspondientes a esa ubicación.

Para qué sirve el código postal

El código postal permite identificar geográficamente diferentes áreas y facilita la clasificación de las direcciones.

Se utiliza habitualmente para el envío de cartas y paquetes, servicios de mensajería, compras online, registros comerciales y numerosos trámites en los que es necesario proporcionar un domicilio.

En Argentina existe además el Código Postal Argentino (CPA). Correo Argentino explica que el CPA completo está formado por ocho caracteres alfanuméricos: una letra que representa la provincia, cuatro números relacionados con la localidad y tres letras que permiten identificar con mayor precisión el área correspondiente.

Por este motivo, cuando un trámite o envío requiera específicamente el CPA completo, es conveniente verificarlo utilizando el buscador oficial de Correo Argentino.

Consultar el Código Postal Argentino en Correo Argentino

Google Maps también permite medir distancias

La consulta del código postal no es la única función adicional disponible en la plataforma.

Google Maps también permite calcular la distancia entre diferentes puntos del mapa. Desde una computadora, por ejemplo, es posible seleccionar un punto de partida y utilizar la herramienta “Medir distancia”.

Después se pueden agregar otros puntos para calcular los metros o kilómetros existentes entre diferentes ubicaciones.

Esta característica puede resultar útil para conocer distancias sin necesidad de establecer necesariamente una ruta tradicional en automóvil.

Crear recorridos y organizar viajes

Otra de las posibilidades mencionadas por LA NACION es la utilización de mapas personalizados para organizar recorridos.

Esta alternativa puede aprovecharse para preparar vacaciones, escapadas o viajes de trabajo, ya que permite establecer diferentes lugares de interés y organizar previamente los puntos que se desean visitar.

De esta manera, el usuario puede tener concentrados en un mismo mapa restaurantes, hoteles, atractivos turísticos, comercios u otros destinos que quiera incorporar a su recorrido.

Una función para recordar dónde quedó estacionado el auto

Google Maps también puede ayudar a solucionar una situación bastante habitual: olvidar dónde se estacionó el vehículo.

Después de estacionar, el usuario puede utilizar su ubicación en el mapa para guardar el lugar donde dejó el automóvil. Posteriormente, esa referencia facilita regresar hasta el vehículo, algo especialmente práctico en ciudades desconocidas, grandes estacionamientos o zonas con numerosas calles similares.

Mucho más que una aplicación para buscar direcciones

Con el paso de los años, Google Maps incorporó herramientas que ampliaron considerablemente sus funciones originales.

Consultar información de una dirección, conocer códigos postales, medir distancias, organizar recorridos o guardar el lugar donde se estacionó un vehículo son algunas de las posibilidades disponibles.

La consulta del código postal se destaca por su sencillez: basta con localizar el punto correspondiente en el mapa y desplegar la información de la ubicación.

Para los usuarios argentinos, sin embargo, cuando se necesite el CPA completo de ocho caracteres para correspondencia o determinados trámites, la alternativa más segura es complementar la información con el buscador oficial de Correo Argentino.

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