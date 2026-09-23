Anthropic presentó su nuevo modelo de IA: es capaz de realizar tareas complejas más rápido

Claude Opus 5.5 llega orientado a programación profesional y promete encadenar tareas largas reduciendo el consumo de tokens.
Tecnología23 de septiembre de 2026

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Anthropic lanzó su nueva versión de modelo, Claude Opus 5.5, que promete ejecutar tareas complejas con menos intervención humana y mayor velocidad. El estreno se produjo casi al mismo tiempo que OpenAI presentó GPT‑6 Sol y Luna, y llega apenas diez días después de que la compañía pidiera frenar momentáneamente el avance de las IAs más poderosas.

La versión está pensada para labores de programación y tareas profesionales que requieren consultar datos, decidir pasos intermedios y validar resultados. Anthropic afirma que Claude Opus 5.5 supera al Opus 5 en evaluaciones prácticas: en un test de comandos desde terminal logró 66,4% frente al 52,3% de su antecesor, según los informes oficiales.

Anthropic difundió ejemplos de uso real: una organización que probó el modelo auditó y corrigió un programa de 200.000 líneas en menos de tres horas, una tarea que había demandado más de veinte horas con Opus 5. La firma atribuye la diferencia a que Opus 5.5 necesita menos pasos y menos tokens.

La mejora central es la continuidad: el asistente sigue avanzando en un encargo amplio sin requerir instrucciones constantes. En programación puede recorrer archivos, proponer cambios y verificar si se solucionó el fallo. Empresas que lo probaron dicen que completó trabajos largos con menos intercambios y presenta salidas más claras para su revisión.
Las mejoras en autonomía, reducción de costos y rendimiento de Claude Opus 5.5 frente a su antecesor

Anthropic anunció tarifas por millón de tokens un 20% inferiores a Opus 5 y calculó que, en trabajo típico, el costo total puede bajar un 40% porque necesita menos tokens. El modelo pasó pruebas con grupos externos como METR y Frontier Design y tiene filtros especiales para consultas sensibles sobre biología y ciberseguridad.

Claude Opus 5.5 ya está accesible desde las plataformas de Anthropic y también por Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft Azure. Los desarrolladores pueden usarlo mediante la API de Claude, mientras que los usuarios con suscripción lo obtienen según los planes. Anthropic presentó esas evaluaciones y limitaciones como parte del paquete de lanzamiento.
La disponibilidad de Claude Opus 5.5 en el mercado y la importancia de la supervisión humana en proyectos críticos

El estreno de Opus 5.5 se da en un contexto de fuerte competencia entre empresas de IA y renovó el debate sobre la velocidad de desarrollo tecnológico. Anthropic destaca eficiencia y claridad, pero recuerda que la supervisión humana sigue siendo imprescindible para proyectos críticos, sobre todo en ámbitos sensibles como la salud o la seguridad informática.


LA CIEN

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