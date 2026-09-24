Novedades en WhatsApp: Meta trabaja en una función que permitirá enviar mensajes de texto sin necesidad de escribir

La beta incorpora el dictado en WhatsApp: hablá, elegí idioma y enviá texto en lugar de un audio.
Tecnología24 de septiembre de 2026

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La plataforma de mensajería Meta se encuentra testeando una herramienta diseñada para transformar la voz de los usuarios en oraciones escritas antes de ser despachadas. Esta novedad sobre el dictado en WhatsApp busca agilizar la redacción diaria de contenidos sin recurrir al envío constante de notas de voz o audios tradicionales.

El descubrimiento de esta utilidad pertenece al portal especializado WABetaInfo, que identificó un nuevo ícono dentro de la barra de chat en una versión beta preliminar. Al accionar esta herramienta por primera vez, la aplicación despliega una breve pantalla de bienvenida para proceder a la selección del idioma predeterminado.
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El mecanismo operativo resulta ágil: al activar el botón, el sistema inicia el modo de escucha tanto en chats individuales como en grupos o canales. Al concluir la locución, la plataforma inserta la redacción automática en el recuadro de envío, garantizando que el mensaje luzca como un texto escrito convencional.

Para concretar la conversión, la aplicación emplea los mismos paquetes de idioma que utiliza para transcribir audios. Estos archivos se descargan directo en el teléfono para operar de forma local, resguardando el cifrado de extremo a extremo sin depender de servidores externos ni requerir conexión a internet activa.

Estado de desarrollo de la función y disponibilidad en la plataforma

Las referencias detectadas pertenecen a la versión 2.26.37.5 para Android, aunque la alternativa todavía no se encuentra habilitada para los evaluadores generales del programa beta. Por el momento, la compañía matriz Meta no difundió un cronograma oficial sobre su eventual despliegue masivo.

La llegada de esta función facilitará la lectura, las búsquedas y el copiado de fragmentos dentro de los chats. Aquellos interesados en probar la innovación deberán seguir las actualizaciones del sistema y estar atentos a las inscripciones de las versiones de prueba. 


LA CIEN

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