Receta de sopa de cebolla a la francesa, rápida y fácil

Un aroma profundo invade la cocina cuando la cebolla caramelizada se mezcla con el queso gratinado: la promesa de una sopa reconfortante y elegante. En muchas casas argentinas, la sopa de cebolla a la francesa es sinónimo de noches frescas, charlas largas y el toque europeo que trajeron los inmigrantes.

Este clásico de la cocina francesa ganó su lugar en bistrós porteños y mesas familiares, sobre todo en otoño e invierno. Es ideal cuando buscás algo sabroso, fácil y con ingredientes comunes. Perfecta para una cena rápida que igual sorprende con su sabor.

Receta de sopa de cebolla a la francesa

La sopa de cebolla a la francesa consiste en cebollas cocidas lentamente hasta caramelizarse, caldo, pan tostado y abundante queso gratinado. El resultado es una sopa dorada, sabrosa y con una capa crujiente de pan y queso que se funden en cada cucharada.

Tiempo de preparación

Total: 40 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 25 minutos

Ingredientes

4 cebollas grandes

2 cucharadas de manteca

1 cucharada de aceite de oliva

1 litro de caldo de carne (puede ser de cubito)

1 cucharada de harina

1 copa de vino blanco seco (opcional)

1 baguette o pan francés en rodajas

150 gr de queso Mar del Plata, Gruyere o similar (rallado)

Sal y pimienta negra a gusto

Cómo hacer sopa de cebolla a la francesa, paso a paso

1- Cortar las cebollas en pluma fina.

2- Calentar la manteca y el aceite en una olla grande.

3- Agregar las cebollas y una pizca de sal. Cocinar a fuego bajo, revolviendo, hasta que estén bien doradas y caramelizadas (no apures este paso: 15 a 20 minutos es clave para el sabor).

4- Espolvorear la harina, mezclar y cocinar 1 minuto.

5- Sumar el vino blanco y dejar que evapore el alcohol.

6- Incorporar el caldo caliente, mezclar y hervir suave 10 minutos. Rectificar sal y pimienta.

7- Tostar las rodajas de pan en horno o sartén hasta que estén bien crujientes.

8- Servir la sopa en cazuelas, colocar encima el pan y cubrir con el queso rallado.

9- Gratiná bajo el grill del horno o con soplete hasta que el queso burbujee y se dore (el gratinado es el sello del plato).

10- Servir bien caliente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 310 kcal

Grasas: 13 gr

Carbohidratos: 35 gr

Proteínas: 12 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Puede congelarse (sin el pan ni el queso gratinado) hasta 1 mes. Para regenerar, calentar bien y gratinar al momento de servir.



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