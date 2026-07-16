Receta de pechuga de pollo con salsa rosa, rápida y fácil
Cuando el frío apremia o se busca ese sabor que transporte a la mesa familiar, pocos platos son tan tentadores como una pechuga de pollo con salsa rosa. La combinación del pollo dorado y la salsa suave tiene algo reconfortante, ideal para resolver una comida en minutos y quedar siempre bien.
En Argentina, este tipo de receta es una de las “salvadoras” del día a día: práctica, económica y muy adaptable. La salsa rosa, mezcla simple de kétchup y crema, aparece en muchas mesas, tanto en minutas de bodegón como en casas apuradas. Perfecta para acompañar pastas, papas o simplemente un arroz blanco.
Receta de pechuga de pollo con salsa rosa
La pechuga de pollo con salsa rosa consiste en filetes de pechuga dorados rápidamente a la sartén y bañados con una salsa cremosa a base de crema de leche y kétchup. En solo 20 minutos, se consigue un plato sabroso y versátil para cualquier ocasión.
Tiempo de preparación
Total: 20 minutos
Preparación: 8 minutos
Cocción: 12 minutos
Ingredientes
2 pechugas de pollo (aprox. 500 gr)
Sal y pimienta a gusto
2 cucharadas de aceite de girasol o maíz
200 ml de crema de leche
2 cucharadas de kétchup
1 cucharadita de mostaza (opcional)
1 cucharadita de jugo de limón
Perejil fresco picado para decorar (opcional)
Cómo hacer pechuga de pollo con salsa rosa, paso a paso
1- Cortar las pechugas de pollo en bifes finos. Secar bien con papel y salpimentar de ambos lados.
2- Calentar el aceite en una sartén amplia a fuego medio-alto. Dorar los bifes de pollo 2 minutos por lado hasta que estén cocidos pero jugosos. Retirar y reservar tapados.
3- En la misma sartén, bajar el fuego y agregar la crema de leche. Revolver y raspar el fondo para levantar el sabor.
4- Añadir el kétchup y la mostaza. Mezclar bien hasta obtener un color rosado parejo. Cocinar 2 minutos sin hervir.
5- Sumar el jugo de limón. Rectificar sal y pimienta.
6- Incorporar los bifes nuevamente a la sartén para que se impregnen con la salsa durante 1 minuto.
7- Servir caliente, decorando con perejil picado.
Consejo: No dejar hervir la crema para evitar que se corte. Si la salsa queda muy espesa, agregar 1 cucharada de leche.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 3 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Calorías: 320 kcal
Grasas: 17 gr
Carbohidratos: 5 gr
Proteínas: 35 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En la heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se puede freezar la pechuga ya cocida (sin salsa) hasta 2 meses; la salsa es mejor prepararla y consumirla en el momento para que no pierda textura.
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