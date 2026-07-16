Receta de pechuga de pollo con salsa rosa, rápida y fácil

Cuando el frío apremia o se busca ese sabor que transporte a la mesa familiar, pocos platos son tan tentadores como una pechuga de pollo con salsa rosa. La combinación del pollo dorado y la salsa suave tiene algo reconfortante, ideal para resolver una comida en minutos y quedar siempre bien.

En Argentina, este tipo de receta es una de las “salvadoras” del día a día: práctica, económica y muy adaptable. La salsa rosa, mezcla simple de kétchup y crema, aparece en muchas mesas, tanto en minutas de bodegón como en casas apuradas. Perfecta para acompañar pastas, papas o simplemente un arroz blanco.

Receta de pechuga de pollo con salsa rosa

La pechuga de pollo con salsa rosa consiste en filetes de pechuga dorados rápidamente a la sartén y bañados con una salsa cremosa a base de crema de leche y kétchup. En solo 20 minutos, se consigue un plato sabroso y versátil para cualquier ocasión.

Tiempo de preparación

Total: 20 minutos

Preparación: 8 minutos

Cocción: 12 minutos

Ingredientes

2 pechugas de pollo (aprox. 500 gr)

Sal y pimienta a gusto

2 cucharadas de aceite de girasol o maíz

200 ml de crema de leche

2 cucharadas de kétchup

1 cucharadita de mostaza (opcional)

1 cucharadita de jugo de limón

Perejil fresco picado para decorar (opcional)

Cómo hacer pechuga de pollo con salsa rosa, paso a paso

1- Cortar las pechugas de pollo en bifes finos. Secar bien con papel y salpimentar de ambos lados.

2- Calentar el aceite en una sartén amplia a fuego medio-alto. Dorar los bifes de pollo 2 minutos por lado hasta que estén cocidos pero jugosos. Retirar y reservar tapados.

3- En la misma sartén, bajar el fuego y agregar la crema de leche. Revolver y raspar el fondo para levantar el sabor.

4- Añadir el kétchup y la mostaza. Mezclar bien hasta obtener un color rosado parejo. Cocinar 2 minutos sin hervir.

5- Sumar el jugo de limón. Rectificar sal y pimienta.

6- Incorporar los bifes nuevamente a la sartén para que se impregnen con la salsa durante 1 minuto.

7- Servir caliente, decorando con perejil picado.

Consejo: No dejar hervir la crema para evitar que se corte. Si la salsa queda muy espesa, agregar 1 cucharada de leche.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 3 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 320 kcal

Grasas: 17 gr

Carbohidratos: 5 gr

Proteínas: 35 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Se puede freezar la pechuga ya cocida (sin salsa) hasta 2 meses; la salsa es mejor prepararla y consumirla en el momento para que no pierda textura.

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