Receta de tarta de puerros y jamón, rápida y fácil

Un aroma inconfundible invade la cocina y se cuela por toda la casa: el suave dulzor del puerro, el toque salado del jamón y la promesa de una tarta recién horneada. Este plato es de esos clásicos que despiertan recuerdos de meriendas en familia o de cenas improvisadas, cuando la heladera marca el ritmo y la creatividad hace el resto.

En Argentina, la tarta de puerros y jamón es sinónimo de practicidad y sabor. Se disfruta todo el año, pero suele aparecer cuando buscamos una comida rápida, fácil y que guste a todos. Es la típica receta que salva cualquier almuerzo o cena, perfecta para llevar al trabajo, a la facultad o para tener lista en la heladera.

Receta de tarta de puerros y jamón

La tarta de puerros y jamón es una preparación salada que combina una base de masa (puede ser comprada o casera) con un relleno suave a base de puerros rehogados, jamón cocido en tiras y una mezcla de huevos, crema y queso. Se cocina al horno hasta que la masa esté dorada y el relleno cuaje, logrando una textura tierna y un sabor equilibrado.

Tiempo de preparación

Preparación: 15 minutos

Cocción: 30 minutos

Tiempo total: 45 minutos

Ingredientes

2 discos de masa para tarta (hojaldrada o criolla)

3 puerros grandes

200 gr de jamón cocido en tiras

2 huevos

150 cc de crema de leche

150 gr de queso rallado (tipo Mar del Plata o similar)

1 cebolla chica (opcional)

2 cucharadas de aceite de girasol o de oliva

Sal y pimienta a gusto

Nuez moscada a gusto

Cómo hacer tarta de puerros y jamón, paso a paso

1- Precalentar el horno a 180°C (moderado) y enmantecar una tartera.

2- Lavar bien los puerros y cortar en rodajas finas (usar la parte blanca y verde claro).

3- Si usás cebolla, picarla chiquita. Saltear el puerro y la cebolla en aceite a fuego medio hasta que estén tiernos (no dorar).

4- En un bol, batir los huevos con la crema de leche, sal, pimienta y nuez moscada.

5- Agregar el puerro rehogado (dejar entibiar antes) y el jamón cocido en tiras.

6- Incorporar el queso rallado y mezclar todo.

7- Forrar la tartera con uno de los discos de masa. Volcar el relleno y distribuir bien.

8- Tapar con el segundo disco de masa, sellar los bordes y hacer un pequeño repulgue. Pinchar la superficie con tenedor para que salga el vapor.

9- Llevar al horno durante 30 minutos, o hasta que la masa esté dorada y el relleno firme. Dejar entibiar 10 minutos antes de cortar para lograr una porción prolija.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 340 kcal

Grasas: 18 gr

Carbohidratos: 28 gr

Proteínas: 13 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, bien tapada, hasta 3 días. Si querés freezar, hacerlo en porciones envueltas en film: dura hasta 2 meses. Para recalentar, llevar al horno bajo o microondas.

INFOBAE