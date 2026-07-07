Receta de pizza con harina integral, rápida y fácil

Una pizza integral, además de ser sabrosa y crocante, suma ese plus saludable que muchos buscan sin resignar el clásico “gustito a masa” tan querido en Argentina. La combinación de harina integral y fermentación casera permite lograr una base con cuerpo, aroma a panadería y ese toque crujiente que invita a repetir porción. Cada bocado trae el recuerdo de las mejores pizzerías barriales, pero con un perfil nutricional más equilibrado y amigable.

La pizza se disfruta en reuniones familiares, noches de fútbol, cumpleaños y hasta en almuerzos improvisados, y la versión con harina integral viene ganando terreno en mesas de todo el país. Es la favorita de quienes buscan incorporar más fibras a la dieta diaria, pero también de quienes simplemente quieren probar algo distinto, sin sacrificar la textura ni el sabor tan característico de la pizza argentina. Con salsa casera, mozzarella y el topping preferido, la pizza integral acompaña desde meriendas rápidas hasta cenas de domingo, demostrando que lo saludable puede ser también lo más tentador.

No es solo una opción para quienes buscan algo más nutritivo, sino también una forma de variar el menú cotidiano sin perder la esencia pizzera. Prepararla en casa une generaciones alrededor de la mesa, desde la cocina hasta el último corte, reafirmando que la tradición se reinventa sin perder su esencia.

Receta de pizza con harina integral

La pizza con harina integral es una variante saludable de la tradicional, hecha con una masa que combina harina integral, levadura, aceite, sal y agua tibia. El resultado es una base más rústica, con sabor intenso y textura aireada, ideal para sumar cualquier tipo de cobertura, desde mozzarella y tomate hasta vegetales o jamón.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora 30 minutos

Preparación: 15 minutos

Leudado: 1 hora

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

500 gramos de harina integral

1 cucharadita de sal

25 gramos de levadura fresca (o 1 sobre de 10 gramos de levadura seca)

2 cucharadas de aceite de girasol u oliva

2 cucharaditas de azúcar

300 ml de agua tibia (aproximadamente)

Salsa de tomate, mozzarella y toppings a gusto

Cómo hacer pizza con harina integral, paso a paso

1- Colocar la harina integral sobre la mesada y formar un hueco en el centro. Poner la sal en los bordes.

2- En el centro, colocar la levadura, el aceite y el azúcar.

3- Agregar de a poco el agua tibia en el centro y comenzar a mezclar con los dedos, integrando la harina desde los costados hasta formar un bollo.

4- Amasar durante varios minutos hasta lograr una masa lisa, blanda y elástica. Es clave amasar bien para una miga aireada.

5- Tapar la masa con un paño limpio y dejar leudar en un lugar tibio hasta que duplique su volumen (unos 45 a 60 minutos).

6- Desgasificar la masa y dividir en dos. Colocar cada bollo en una pizzera apenas aceitada y dejar leudar al doble nuevamente (15 minutos).

7- Estirar la masa con los dedos, llevándola hacia los bordes. No uses palo para evitar que pierda aire.

8- Precalentar el horno a 200 °C. Colocar la salsa sobre la masa y hornear durante 8 minutos para pre-cocción (la base debe quedar apenas firme).

9- Retirar, añadir los ingredientes elegidos y volver al horno hasta que la mozzarella funda y los bordes estén dorados.

Consejo clave: Si se desea una pizza más liviana, se puede mezclar mitad harina integral y mitad harina común.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 2 pizzas medianas (6 a 8 porciones).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 230 kcal

Grasas: 5 g

Carbohidratos: 40 g

Proteínas: 7 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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