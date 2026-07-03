Receta de berenjenas a la napolitana, rápida y fácil

Con una cocción de 50 minutos, esta versión sin carne ofrece una comida rendidora para cuatro personas, con rebozado dorado, salsa espesa, mozzarella gratinada y una preparación fácil de seguir.
Cocina03 de julio de 2026

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Crujiente por fuera, cremosa y perfumada por dentro, la primera mordida de una buena berenjena a la napolitana es puro recuerdo de bodegón y domingos en familia. El queso derretido, el tomate y ese dorado justo invitan a repetir, aunque sea solo por nostalgia.

En Argentina, las berenjenas a la napolitana son una receta rápida y versátil, ideal para quienes buscan una opción vegetariana que no resigna sabor ni saciedad. Se disfrutan tanto en almuerzos simples como en cenas compartidas, y muchas veces aparecen como alternativa a la clásica milanesa, pero sin carne.

Se trata de rodajas de berenjena empanadas y horneadas, cubiertas con salsa de tomate, jamón cocido (opcional) y abundante mozzarella, gratinadas al horno. Es un plato contundente, fácil de preparar y muy sabroso, que combina la textura crocante del rebozado con el toque fresco de la salsa y el queso fundido.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 50 minutos
Preparación: 25 minutos
Cocción: 25 minutos

Ingredientes

2 berenjenas grandes y firmes
2 huevos
100 gr de harina
150 gr de pan rallado
200 gr de queso mozzarella
200 cc de salsa de tomate espesa
100 gr de jamón cocido (opcional)
1 diente de ajo
1 cucharadita de orégano seco
Aceite de girasol, cantidad necesaria
Sal y pimienta a gusto

Cómo hacer berenjenas a la napolitana, paso a paso

1- Lavar y cortar las berenjenas en rodajas de 1 cm de espesor. Espolvorear con sal y dejar reposar 15 minutos para que eliminen el amargor. Enjuagar y secar bien.

2- Pasar cada rodaja primero por harina, luego por huevo batido con sal y pimienta, y finalmente por pan rallado, presionando para que se adhiera bien.

3- Colocar las berenjenas empanadas en una placa apenas aceitada. Hornear a 200 °C hasta dorar la base (aprox. 10 minutos). Dar vuelta y dorar del otro lado.

4- Retirar del horno y cubrir cada rodaja con un poco de salsa de tomate (puede llevar ajo y orégano), una feta de jamón cocido y un trozo de mozzarella.

5- Llevar nuevamente al horno hasta que el queso se funda y gratine. No dejar que se seque el queso.

6- Espolvorear con orégano seco antes de servir.

Consejos clave:

+ El horno debe estar bien caliente para lograr una base crocante.

+ El grosor de la berenjena influye en el resultado: 1 cm es ideal.

+ No encimar las berenjenas en la placa para que doren parejo.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones. Esta cantidad resulta suficiente para servir como plato principal acompañado de una guarnición ligera, como una ensalada fresca o arroz blanco. Si se trata de un menú de varios pasos o se presenta como entrada, puede alcanzar hasta seis porciones más pequeñas. 

Además, la receta permite ajustar fácilmente las cantidades si se desea preparar más o menos porciones, lo que la convierte en una opción flexible para reuniones familiares o almuerzos informales entre amigos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 260 kcal
Grasas: 13 gr
Carbohidratos: 22 gr
Proteínas: 12 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días en un recipiente tapado. Es recomendable dejar que las berenjenas se enfríen completamente antes de guardarlas, para evitar la condensación y mantener la textura del rebozado. Se puede freezar (sin el queso) hasta 1 mes, lo que facilita la organización de comidas con anticipación.

Para recalentar, llevar al horno directo sin descongelar, lo que ayuda a conservar el crocante original. Si se opta por recalentar en microondas, la textura puede cambiar y volverse más blanda, por lo que el horno sigue siendo la mejor alternativa.


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