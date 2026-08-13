Receta de tarta de calabaza y choclo, rápida y fácil

Sabores intensos, texturas suaves y colores vibrantes se combinan en esta propuesta simple, ideal para el almuerzo.
Cocina13 de agosto de 2026

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Un clásico de la mesa familiar argentina es la tarta de calabaza y choclo, ese plato que invita a la reunión y al disfrute. Su aroma dulzón y la textura suave conquistan tanto a chicos como a grandes. Apenas sale del horno, el color dorado de la masa y el relleno cremoso despiertan el apetito y anticipan un momento de disfrute compartido.

Este plato suele estar presente en cenas de entresemana, cuando hace falta una comida reconfortante y llena de sabor, o en almuerzos para llevar una porción al trabajo. Se trata de ingredientes nobles, frescos y de estación que representan la cocina casera de madres, abuelas y familias de distintas regiones del país. En muchas casas, la receta se transmite de generación en generación, adaptándose a las costumbres y gustos de cada familia: algunos agregan más queso, otros suman una pizca de orégano o cebolla de verdeo, pero el espíritu es siempre el mismo.

Hoy, la tarta de calabaza y choclo es una de las opciones más elegidas por quienes buscan resolver el menú diario con una propuesta práctica, saludable y económica. Es además una manera deliciosa de incorporar vegetales a la dieta, y su versatilidad permite servirla tanto fría como caliente, sola o acompañada de una ensalada fresca.

Receta de tarta de calabaza y choclo

La tarta de calabaza y choclo es una preparación salada de masa fina y relleno cremoso a base de puré de calabaza, granos de choclo, cebolla rehogada y mucho queso, todo horneado hasta lograr una cubierta levemente dorada y tentadora.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 50 minutos
Preparación: 20 minutos
Cocción: 30 minutos

Ingredientes

2 discos de masa para tarta (pueden ser comprados o caseros)
400 gr de calabaza pelada
1 lata de choclo en granos (o 1 taza de choclo desgranado cocido)
1 cebolla mediana
2 huevos
150 gr de queso cremoso o mozzarella
3 cucharadas de queso rallado
2 cucharadas de crema de leche
2 cucharadas de aceite
Sal, pimienta y nuez moscada a gusto

Cómo hacer tarta de calabaza y choclo, paso a paso

1- Hervir la calabaza en cubos hasta que esté bien tierna y hacer un puré. Escurrir bien para que no largue agua en la cocción.

2- Picar la cebolla y rehogar en aceite hasta que esté transparente.

3- Mezclar el puré de calabaza con la cebolla rehogada, el choclo, los huevos, la crema de leche y el queso rallado. Salpimentar y agregar nuez moscada.

4- Forrar una tartera aceitada con uno de los discos de masa.

5- Volcar la mitad del relleno, distribuir el queso cremoso en cubitos y cubrir con el resto del relleno.

6- Colocar el disco de masa restante encima, sellar los bordes y pinchar con tenedor.

7- Pintar la superficie con huevo batido para lograr un dorado parejo.

8- Llevar al horno precalentado a 180 °C durante 30 minutos o hasta que la masa esté dorada. Dejar entibiar antes de cortar para que no se desarme.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 260 kcal
Grasas: 11 gr
Carbohidratos: 32 gr
Proteínas: 9 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

INFOBAE

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