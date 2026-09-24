Pollo al aceto: una receta rápida y fácil para preparar en apenas 25 minutos

El pollo es uno de los ingredientes más versátiles a la hora de resolver un almuerzo o una cena. Entre las numerosas alternativas para prepararlo, el pollo al aceto se presenta como una opción sencilla que permite transformar unas tradicionales pechugas en un plato diferente, con una salsa intensa y ligeramente agridulce.

Uno de los principales atractivos de esta preparación es la combinación del aceto balsámico y la miel, ingredientes que aportan a la salsa un equilibrio entre sabores dulces y ácidos. Además, al finalizar la cocción se incorpora manteca, lo que ayuda a conseguir una textura brillante y suave.

La receta también tiene a su favor el tiempo: puede estar lista en menos de media hora y todo el proceso se realiza utilizando una sola sartén.

Una combinación sencilla y llena de sabor

La base de la receta consiste en pechugas de pollo previamente doradas, que posteriormente terminan su cocción dentro de una salsa preparada con aceto balsámico, caldo de pollo, miel, ajo y mostaza.

El resultado es una carne tierna y jugosa, cubierta por una reducción de sabor intenso y con un ligero toque dulce.

Puede servirse acompañada de puré de papas, arroz o una ensalada fresca, dependiendo de las preferencias y del tipo de comida que se quiera preparar.

¿Cuánto tiempo lleva preparar el pollo al aceto?

El tiempo total estimado es de 25 minutos.

La preparación previa demanda aproximadamente 10 minutos, mientras que para la cocción deben calcularse otros 15 minutos.

Esto la convierte en una alternativa especialmente práctica para aquellos días en los que se dispone de poco tiempo pero se busca igualmente preparar una comida casera.

Ingredientes

Para realizar esta receta se necesitan:

4 pechugas de pollo de aproximadamente 180 gramos cada una.

2 cucharadas de aceite de oliva.

2 dientes de ajo picados.

80 cc de aceto balsámico.

150 cc de caldo de pollo.

1 cucharada de miel.

1 cucharadita de mostaza.

1 cucharada de manteca.

Sal, cantidad necesaria.

Pimienta negra, cantidad necesaria.

Perejil fresco picado para terminar el plato.

Cómo preparar pollo al aceto paso a paso

Para comenzar, se deben secar las pechugas de pollo con papel de cocina y condimentarlas con sal y pimienta.

Luego se calienta el aceite de oliva en una sartén amplia a fuego medio-alto. Es importante esperar hasta que la sartén esté bien caliente antes de colocar la carne.

Las pechugas se cocinan durante aproximadamente cuatro o cinco minutos de cada lado, hasta conseguir que queden bien doradas. Una vez alcanzado ese punto, se retiran de la sartén y se reservan en un plato.

A continuación, se baja la intensidad del fuego y se incorpora el ajo previamente picado. Debe cocinarse durante unos 30 segundos, evitando que tome demasiado color.

Después se agregan a la misma sartén el aceto balsámico, el caldo de pollo, la miel y la mostaza.

Con la ayuda de una cuchara de madera se mezcla la preparación y, al mismo tiempo, se despegan los jugos que quedaron adheridos al fondo durante la cocción del pollo. Este procedimiento permite incorporar esos sabores a la salsa.

La preparación debe hervir durante aproximadamente tres o cuatro minutos, tiempo suficiente para que la salsa comience a reducirse ligeramente.

El punto final de cocción

Una vez reducida la salsa, las pechugas se vuelven a colocar dentro de la sartén y se cocinan durante otros cuatro o cinco minutos, hasta asegurarse de que estén completamente cocidas.

El centro de las pechugas debe quedar blanco y sus jugos deben salir transparentes.

Cuando el pollo alcanza el punto adecuado de cocción, se apaga el fuego y se incorpora una cucharada de manteca.

Luego se mueve suavemente la sartén para conseguir que la manteca se emulsione con el resto de la preparación. Este procedimiento permite obtener una salsa más brillante.

Es importante evitar hervir la manteca durante demasiado tiempo, debido a que esto podría provocar que la salsa se separe.

Finalmente, las pechugas se sirven con una buena cantidad de la salsa de aceto por encima y se completa el plato con perejil fresco picado.

¿Cuántas porciones rinde?

Con las cantidades indicadas, la receta permite obtener cuatro porciones.

Puede presentarse como plato principal y acompañarse con diferentes guarniciones. El puré es una de las alternativas, aunque también puede combinarse con arroz o con una ensalada fresca para conseguir una comida más liviana.

Valor nutricional estimado

Cada porción de pollo al aceto aporta aproximadamente:

390 calorías.

16 gramos de grasas.

13 gramos de carbohidratos.

45 gramos de proteínas.

Estos valores son estimativos, ya que la composición nutricional definitiva puede variar dependiendo de los ingredientes específicos utilizados y del tamaño final de cada porción.

Cómo conservar el pollo al aceto

En caso de preparar una cantidad mayor o de que queden porciones sin consumir, el pollo al aceto puede conservarse en la heladera durante tres días, siempre dentro de un recipiente hermético.

También existe la posibilidad de congelarlo. Para hacerlo correctamente, primero hay que esperar hasta que la preparación se enfríe completamente.

Luego se guarda el pollo acompañado por una parte de la salsa y puede permanecer en el freezer durante un período máximo de dos meses.

Para consumirlo nuevamente, se recomienda descongelarlo previamente en la heladera y después calentarlo a fuego bajo.

Durante el recalentado puede incorporarse una cucharada de agua o de caldo para ayudar a recuperar la textura original de la salsa.

Por su rapidez, la pequeña cantidad de utensilios necesarios y la combinación de sabores, el pollo al aceto representa una alternativa práctica para incorporar una preparación diferente al menú cotidiano sin necesidad de pasar demasiado tiempo en la cocina.

Fuente: Infobae.